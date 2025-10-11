Tisuću Siščana ponovno prosvjedovalo protiv dovoza i obrade troske

Švraka je sudjelovao na prošlotjednom sastanku s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša. "Moj je dojam da tim ljudima naš okoliš i naše zdravlje nisu ni bitni ni hitni. Da je troska bila klasificirana kao opasan otpad cijena zbrinjavanja bila bi 60 milijuna eura, tri puta manje od 20 milijuna eura kolika je cijena zbrinjavanja neopasne troske. Država je uštedjela 40 milijuna eura. Je li to cijena našeg zdravlja?”, rekao je Švraka.