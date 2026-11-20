"Tijekom jučerašnjeg dana imali smo više intervencija. Naši su timovi od ranog poslijepodneva pa do dugo u noć bili na terenu te čamcem i jet-skijem dolazili do potrebitih domaćinstava. Bio je to treći dan naših intervencija na Drežnici, a na teren je ukupno bilo angažirano 17 naših pripadnika iz HGSS Stanice Ogulin", naveli su.