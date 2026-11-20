ALARMANTNA SITUACIJA
FOTO / Drama kod Ogulina: Naselja pod vodom, HGSS čamcima dolazi do stanovnika
Obilne kiše i porast vodostaja izazvali su velike probleme na području Drežnice kod Ogulina, gdje su poplavljena naselja i prometnice.
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Zbog otežanog kretanja i pristupa pojedinim kućanstvima na terenu već danima interveniraju pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji stanovnicima dostavljaju osnovne potrepštine i pružaju pomoć.
Iz HGSS-ove Stanice Ogulin izvijestili su da su njihovi pripadnici tijekom jučerašnjeg dana imali više intervencija, a akcije su trajale do kasnih noćnih sati.
"Stanje na području Drežnice i dalje je teško zbog obilnih kiša, rasta vodostaja te poplavljenih naselja i prometnica, što otežava svakodnevni život i kretanje", objavili su iz HGSS-a.
Zbog poplavljenih prometnica i otežanog pristupa pojedinim kućanstvima spašavatelji su morali koristiti plovila kako bi došli do stanovnika kojima je potrebna pomoć.
"Tijekom jučerašnjeg dana imali smo više intervencija. Naši su timovi od ranog poslijepodneva pa do dugo u noć bili na terenu te čamcem i jet-skijem dolazili do potrebitih domaćinstava. Bio je to treći dan naših intervencija na Drežnici, a na teren je ukupno bilo angažirano 17 naših pripadnika iz HGSS Stanice Ogulin", naveli su.
U intervencijama, uz HGSS, sudjeluju i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Ogulina, djelatnici HEP-a, Hrvatskih voda, poduzeća Aquaterm te Hrvatskog Crvenog križa.
"Pružamo podršku ekipama HEP-a i Hrvatskih voda"
Osim pomoći stanovnicima, spašavatelji pružaju podršku službama koje rade na saniranju posljedica poplava. Posebna pozornost posvećena je kućanstvima kojima je zbog vode otežan pristup osnovnim životnim potrepštinama.
"Trenutno pružamo podršku ekipama HEP-a i Hrvatskih voda te obilazimo mještane kojima dostavljamo namirnice, osnovne potrepštine, lijekove i vreće s pijeskom", poručili su iz HGSS-a.
Prema njihovim informacijama, stanje na području Drežnice i dalje je teško, a intervencije i pomoć stanovništvu se nastavljaju.
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