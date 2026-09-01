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"Ne podcjenjujte planinu"

FOTO / HGSS spasio dehidriranog i dezorijentiranog muškarca na 1.200 metara nadmorske visine

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N1 Info
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01. ruj. 2026. 10:27
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HGSS Facebook
Facebook/HGSS Stanica Makarska

Makarska stanica Hrvatske gorske službe spašavanja izvijestila je o jučerašnjoj akciji u kojoj su s 1.200 metara nadmorske visine, na Biokovu, spasili muškarca koji je bio dehidriran i dezorijentiran. U akciji spašavanja sudjelovao je i MUP-ov helikopter.

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"Dana 31.08.2026. u 14:30 sati, preko Županijskog centra 112, zaprimili smo poziv unesrećene osobe koja se nalazila na području iznad Bukovca na Biokovu. Osoba je bila dehidrirana, dezorijentirana, bez vode i vidno iscrpljena.

Dodatni problem predstavljao je činjenica da unesrećeni u početku nije znao gdje se točno nalazi, a koordinate koje je uspio dostaviti bile su nepotpune. Uz pomoć djelatnika Centra 112 osoba je locirana te je, zbog njezina stanja i teško dostupnog terena, zatražena pomoć iz zraka.

Odobrena je asistencija helikoptera MUP-a RH, koji je poletio iz Lučkog u Zagrebu. Po dolasku u Makarsku ukrcao je spašavatelje HGSS Stanice Makarska te ih prebacio na područje u blizini unesrećenog, na oko 1.200 metara nadmorske visine.

Nakon dvadesetak minuta potrage spašavatelji Stanice Makarska pronašli su unesrećenog. Bio je u teškom stanju.

Nakon zbrinjavanja, helikopter MUP-a vratio se po unesrećenog i spašavatelje te ih prevezao u Makarsku, gdje je unesrećeni predan djelatnicima hitne medicinske službe na daljnju skrb.

U akciji je sudjelovalo 12 spašavatelja HGSS Stanice Makarska i posada helikoptera (ATJ Lučko), a akcija je uspješno završena u 21:00 sat.

Ne podcjenjujte planinu. Ne krećite sami, dobro se pripremite, provjerite rutu i uvjete te ponesite dovoljno vode i napunjen mobitel. Pogrešna procjena u planini vrlo brzo može postati životno opasna situacija.

Zahvaljujemo djelatnicima Županijskog centra 112, posadi helikoptera MUP-a RH i hitnoj medicinskoj službi na izvrsnoj suradnji", objavio je HGSS na Facebooku.

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