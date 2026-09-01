FOTO / Drama u centru Zagreba: Zapalio se stan, vatrogasci pronašli psa u teškom stanju

Osim toga, gasili su i požare trave i niskog raslinja u Ivanjoj Reci i Brsečkoj ulici, ukupne površine oko 2.400 četvornih metara. Uz profesionalne vatrogasce, na intervencijama u Ivanjoj Reci i Moravču, ističu, sudjelovali su i pripadnici lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava.