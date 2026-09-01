u Mesničkoj ulici
FOTO / Drama u centru Zagreba: Zapalio se stan, vatrogasci pronašli psa u teškom stanju
Zagrebački vatrogasci imali su zahtjevan utorak. Kako su objavili, do 16 sati obavili su osam intervencija.
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Među zahtjevnijima bile su prometna nesreća u Moravču, gdje je osoba izbavljena iz vozila prevrnutog na bok, te požar stana u Mesničkoj ulici.
Kako ističu požar stana je lokaliziran unutarnjom navalom, a vatrogasci su pretražili zadimljene prostorije, iznijeli plinsku bocu zahvaćenu plamenom te pronašli psa u teškom stanju kojemu su pružili kisik.
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Lucija Ocko/PIXSELLViše
Osim toga, gasili su i požare trave i niskog raslinja u Ivanjoj Reci i Brsečkoj ulici, ukupne površine oko 2.400 četvornih metara. Uz profesionalne vatrogasce, na intervencijama u Ivanjoj Reci i Moravču, ističu, sudjelovali su i pripadnici lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava.
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