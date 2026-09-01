PROZVALA ZAGREB ZBOG ZDS-A
Plenković upozorio Srbiju zbog Mladića, Brnabić uzvratila: "Nema ni obraza ni srama"
Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću nakon njegove poruke da bi Srbija mogla ugroziti svoj europski put ako Ratku Mladiću organizira državni sprovod uz vojne počasti.
Brnabić je reagirala na Plenkovićevu izjavu da bi takav potez Srbiju mogao udaljiti od Europske unije. U razgovoru za Blic pritom je prozvala hrvatskog premijera zbog njegove podrške Marku Perkoviću Thompsonu.
"Nakon Tonina Picule, prodike Srbiji o civilizacijskim vrijednostima i pravdi drži čovjek koji je, kao premijer Hrvatske, osobno, sa svojom obitelji, podržao Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu", rekla je Brnabić.
U nastavku je Plenkoviću zamjerila podršku Thompsonu, povezujući njegove koncerte s ustaškom simbolikom.
"Da ima obraza, Plenković bi šutio, ali je podrškom Thompsonu pokazao da nema ni obraza ni srama, te ne čudi da se drznuo progovoriti o tome što Srbija treba ili ne treba raditi", poručila je Brnabić za Blic.
Prozvala Hrvatsku zbog 'Za dom spremni'
Brnabić se osvrnula i na spomen-ploču s pozdravom "Za dom spremni" koja je ranije bila postavljena u Jasenovcu, a potom premještena. Ustvrdila je da Hrvatska "baštini ustaško nasljeđe", a spomenula je i ponovno uništavanje spomen-ploče posvećene žrtvama ustaških logora Slana i Metajna na Pagu.
"Gospodine Plenkoviću, nije u Srbiji, već u Hrvatskoj ponovno uništena Spomen-ploča posvećena žrtvama ustaških logora Slana i Metajna", poručila je.
Prozivke zbog Petrovačke ceste
Predsjednica srbijanskog parlamenta osvrnula se i na odnos hrvatskih vlasti prema postupku koji se u Srbiji vodi protiv hrvatskih vojnih pilota zbog napada na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti tijekom Oluje.
Podsjetila je da je Plenković taj postupak ranije nazvao "farsom", dok je hrvatska Vlada poručivala da neće priznati njegovu pravnu relevantnost.
"Takvi danas Srbiji drže predavanja", rekla je Brnabić.
Spomenula i zabranu Vučiću da posjeti Jasenovac
Brnabić je otvorila i pitanje ranijeg spora između Hrvatske i Srbije oko namjere srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da posjeti Jasenovac. Smatra da zabrana njegova dolaska pokazuje kakve vrijednosti zastupaju Plenković i službeni Zagreb.
"Zamislite da je predsjedniku Izraela zabranjeno posjetiti Auschwitz. Nezamislivo, zar ne? A predsjedniku Srbije je zabranjeno posjetiti Jasenovac", rekla je.
'Drugi će možda učiniti sve što Zagreb traži od njih, Srbija neće'
Na kraju se Brnabić osvrnula na Plenkovićevo upozorenje o mogućim posljedicama državnih počasti Ratku Mladiću za europski put Srbije.
"Prijetnje Hrvatske koje upućuju Srbiji, ali mnogo više drugima u regiji, da će Hrvatska blokirati naš europski put, Srbiju ne brinu", poručila je.
Dodala je da bi neke druge države možda pristale na zahtjeve Zagreba kako bi izbjegle blokadu, ali da Srbija to neće učiniti.
"Drugi će možda učiniti sve što Zagreb traži od njih, kakvo god poniženje to predstavljalo za te države i ljude koji tamo žive. Srbija neće. Europski put nam je važan. Istina nam je, ipak, važnija", zaključila je.