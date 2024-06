FOTO / Država nudi prostore za zakup u sedam gradova. Početna cijena samo 30-ak eura

Podijeli :

Državne nekretnine

Razgledavanje poslovnih prostora koje su Državne nekretnine oglasile aktualnim natječajem za zakup 5/24 započelo je u ponedjeljak 10. lipnja 2024,, a među prvim prostorima zainteresirani zakupnici su pogledali tri prostora u Zagrebu, Puntu i Splitu. Pregledi se nastavljaju u Zagrebu, Varaždinu, Puli, Osijeku i Vinkovcima od 11 do 14. lipnja prema terminima objavljenima u javnom pozivu, izvijestili su iz Državnih nekretnina.

Poslovni prostor pozicioniran u nultoj zoni u Zagrebu površine je 20-ak četvornih metara i daje se u zakup u Oktogonu s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 559,23 eura, a može se razgledati 14. lipnja od 10:30 do 11 sati. Isti dan u terminu od 12:00 do 12:30 sati traje razgledavanje poslovnog prostora površine 72,04 četvorna metra u Teslinoj 13 kojemu je početna mjesečna zakupnina 1.851,43 eura.

Državne nekretnine Državne nekretnina

U Varaždinu se nude garaže na adresi Josipa Kozarca br. 16 i br. 22, površine 15 četvornih metara s početnom mjesečnom zakupninom u iznosu od 31,85 eura i slobodni su za pogledati 12. lipnja od 10:30 do 11:00 sati. Najmanji prostor na natječaju nalazi se na vinkovačkom Korzu u Kralja Zvonimira 1 s terminom pregleda 13. lipnja od 11:30 do 12 sati, priopćili su iz Državnih nekretnina.

Javni poziv za zakup poslovnih prostora 5/24 otvoren je do 20. lipnja 2024. do 12 sati do kada svi zainteresirani ponuditelji mogu predati svoje ponude. Ukupno se daje u zakup 24 poslovna prostora na vrijednim lokacijama u sedam gradova Hrvatske, a od kojih je šest garaža. Prostori se daju u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina. Sve što zainteresirani ponuditelj želi doznati o zakupu prostora u vlasništvu države može doznati ovdje.

