FOTO / Hoće li zagrebačka groblja biti otvorena za Uskrs?

Najljepše groblje u Zagrebu poharala je razorna oluja Deborah i trenutačno je zatvoreno za javnost zbog stotina srušenih stabala, ali stabla su popadala i na svim drugim gradskim grobljima. Hoće li građani moći na Mirogoj i druga posljednja počivališta za Uskrs?
"Zbog drveća koje je palo, ulaz na groblje Mirogoj je zatvoren. Apeliramo na građane da do prestanka nevremena i sanacije posljedica nevremena ne posjećuju gradska groblja. Na svim lokacijama zabilježeni su padovi stabala. Sanaciji nastale štete pristupit će se čim se za to stvore sigurnosni uvjeti, a procjeni nastale štete pristupit će se u narednim danima", poručili su građanima iz Zagrebačkog Holdinga prije četiri dana i tu objavu nisu mijenjali.
Tijekom nevremena koje je haralo 30 sati, kamene ploče razbijene su u komade, pojedini su spomenici uništeni, a dijelovi grobnica razbacani su unaokolo.
Gradska groblja prije četiri dana su objavila da građane upozoravaju kako je ulaz na groblje Mirogoj zatvoren zbog drveća koje je palo.
"Apeliramo na građane da do prestanka nevremena ne posjećuju gradska groblja. Na svim lokacijama zabilježeni su padovi stabala. Sanaciji nastale štete pristupit će se čim se za to stvore sigurnosni uvjeti, a procjeni nastale štete pristupit će se u narednim danima", posljednja je obavijest na službenim stranicama Gradskih groblja.
Na Mirogoju je vjetar iščupao više od 200 stabala i oštetio i porušio mnoge grobne spomenike, a gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je na današnjoj konferenciji za medije da je situacija gora nego nakon oluje 2023. godine.
"Već sada podružnice Holdinga saniraju Mirogoj, odnosno vraćaju sve elemente tamo gdje trebaju biti vraćeni. Raskrčuju stabla i staze na groblju. Što se tiče napuklih nadgrobnih spomenika koji su u privatnom vlasništvu, vidjet će se što je tu odgovornost Holdinga, odnosno mogu li police osiguranja pokriti štete", naglasio je Tomašević.
Pročitajte još
