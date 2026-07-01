FOTO / Iznad Pule se formirao neobičan oblak

Prema prognozi DHMZ-a, uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koji će mjestimice biti praćeni jakim i olujnim udarima vjetra. Zbog velike količine vlage u atmosferi i sporog premještanja oborinskih sustava, lokalno može pasti velika količina kiše u kratkom vremenu, što povećava opasnost od urbanih i bujičnih poplava.