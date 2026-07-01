stiže promjena vremena
FOTO / Iznad Pule se formirao neobičan oblak
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za cijelu zemlju zbog mogućnosti izraženih grmljavinskih nevremena te olujnog vjetra.
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Prema prognozi DHMZ-a, uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, koji će mjestimice biti praćeni jakim i olujnim udarima vjetra. Zbog velike količine vlage u atmosferi i sporog premještanja oborinskih sustava, lokalno može pasti velika količina kiše u kratkom vremenu, što povećava opasnost od urbanih i bujičnih poplava.
Meteorolozi upozoravaju i na veliku vjerojatnost pojave tuče.
Prvi jači grmljavinski sustavi očekuju se u unutrašnjosti zemlje, osobito u Lici, unutrašnjosti Dalmacije te ponegdje na istoku i jugu Hrvatske. Tijekom večeri i noći nestabilnosti će zahvatiti i sjeverni Jadran.
Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena ⛅️⛈️. Na snazi su brojna #upozorenja. Razvoj vremena možete pratiti pomoću radarskih mjerenja i aktivnosti prilagoditi vremenskim uvjetima.#DHMZ #radar #prognoza— DHMZ (@DHMZ_HR) July 1, 2026
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Najavljeno nevrijeme stiže i u Istru. Iznad Pule mogao se vidjeti neobičan oblak u obliku gljive. Radi se o incus ili pileus oblaku, koji se formira iznad vrha kumulonimbusa.
Istramet je na Facebooku objavio kartu na kojoj se vidi sjena koju baca kumulonimbus iznad središnje Istre.
"Vrh mu se razvio do same tropopauze, a iz južne i zapadne Istre jasno se vidi karakterističan oblik gljive."
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