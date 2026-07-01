nakon parlamentarne većine
Plenković: Milanović je izolirani mrgud, Hrvatska vojska nije njegova prćija
Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Banskim je dvorima održao sastanak parlamentarne većine, nakon kojeg se obratio novinarima.
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Plenković se prvo osvrnuo na pad inflacije.
"To je itekako dobra i pozitivna vijest", rekao je i osvrnuo se na Milanovića.
"Kratki osvrt na ovu tiradu besmislica i uvreda koje je Milanović u Slunju izgovorio protiv mene. Mislim da je, nažalost, dobro da ljudi to čuju. Sve je to ista kamuflaža istih uvreda, protuzakonitih ponašanja i Kundida protuzakonitim zapovijedima prisiljava na protuzakonito ponašanje.
Insinuacije da Vlada radi pritisak na Kundida su u potpunosti netočne. Ono što je točno, a na neki način i jadno da načelnik glavnog stožera nakon što ga se pozove na razgovor u Vladu, a ne u bužu u Slovensku gdje se jede da se ne baci...', kazao je Plenković.
"U Francuskoj će biti sve članice EU-a, predstavnici svih oružanih snaga, ta činjenica ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović neki akter, a zapravo je izolirani mrgud koji u biti ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni", rekao je Plenković i dodao da se radi o 'flagrantnom kršenju zakona.'
"Imali smo koalicijski sastanak gdje su svi zgroženi mobingiranjem Kundida od Milanovića. Nevjerojatno kriva procjena i pogreška Kundida što nije došao na sastanak. Hrvatska je išla prema tome da bude dio zapadnog kruga. To je društvo u kojem želimo vidjeti Hrvatsku", rekao je Plenković.
"Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni, sramoćenje Hrvatske u kontekstu toga da se on ponaša kao da je iznad zakona, a nije ni po čemu i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija", rekao je premijer.
Pozvao je Kundida da se ponaša u skladu sa zakonom.
"Milanoviću on nije ništa dužan, Milanović nije nikakav gazda nego nasilnik koji ga maltretira", rekao je i dodao da je sreća za hrvatsku javnost da su sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost tajne.
"Ako Kundid misli da mu je dobro da se ponaša na način kako mu Milanović govori tj da ga svjesno primorava da krši zakon onda je to njegov ozbiljni problem", kaže premijer.
Premijer je odgovorio na pitanje ima li Kundid još uvijek njegovo povjerenje.
"On je već s time što je što je poslušao Milanovića i odbio doći na sastanak napravio pogrešku", odgovorio je.
Na pitanje je li razgovarao s koalicijskim partnerima i što oni kažu, Plenković je rekao;
"Zgroženi su. Pitajte ih malo. I oni čitaju medije. Ja nisam gledao njegove uspješnice jer nisam imao vremena, ali iz ovog što se brzinski može proć to je sramotno", kaže.
Na pitanje očekuje li Kundidovu ostavku, kaže;
"Kundida formalno razrješuje predsjednik Republike, mi možemo zatražiti razrješenje. Ali gore vam je ako nemate povjerenje, nego da vas se razriješi"; kazao je.
"Ovaj je očito tužan i nezadovoljan što njega nisu zvali. Ako se neko tako ponaša, ako ste cijelo vrijeme neki mrgud, da koristim malo Štrumpfove, što moj Ivan voli gledat, na kraju vas neće nitko zvat. Ne voli ljudi takve i to se njemu dogodilo, to je cijela bit", rekao je Plenković.
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