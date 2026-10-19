GUŽVA NA BAJAKOVU
FOTO / Kaos na cestama: Kolone na prilazima Zagrebu, višesatna čekanja na granici sa Srbijom
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 stvorila se kolona duga tri kilometra, dok se na zagrebačkoj obilaznici i graničnim prijelazima prema Srbiji bilježe gužve i višesatna čekanja.
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U ponedjeljak ujutro pojačan je promet na prilazima Zagrebu, a poteškoće su zabilježene i na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).
Zbog prometne nesreće na 62. kilometru autoceste A3, između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane, promet se odvija samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Na toj je dionici nastala kolona duga tri kilometra. Zbog povećanog priljeva vozila gužve su se počele stvarati i na autocesti A2, kod čvora Zagreb zapad, u smjeru Zagreba.
Problema ima i na autocesti A1, između tunela Ledenik i odmorišta Marune, gdje se na kolniku u smjeru Zagreba nalazi lešina. Zbog toga se promet odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Višesatna čekanja zabilježena su i na izlazu iz Hrvatske prema Srbiji, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Na Bajakovu se formirala kolona duga čak pet kilometara.
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