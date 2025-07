FOTO / Koliko će vam trebati do Hipodroma? Pogledajte interaktivnu kartu za Thompsonov koncert

Što se zatvara? Selska cesta (od Horvaćanske do Savske ceste) Savska cesta (od Zagrebačke avenije do Selske ceste) Jadranski most Remetinečka cesta (sjeverno od ul. Ive Robića) Av. Marina Držića i Sarajevska cesta (od ul. grada Vukovara do Ukrajinske ul.) Slavonska avenija (Petlja) ostaje prohodna za promet smjer istok - zapad.