𝗛𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗔 𝗛𝗥𝗩𝗔𝗧𝗦𝗞𝗨!
FOTO / Ličani spremni za veliki prosvjed u Zagrebu
Gospićani u subotu 5. rujna u 11 sati dolaze u Zagreb na veliki prosvjed – traže hitnu sanaciju i odgovore države.
Prosvjed u Zagrebu organizira se kako bi se problem otpada u Gospiću i Lici dodatno stavio u fokus javnosti i nadležnih institucija. Organizatori žele upozoriti na zabrinutost lokalnog stanovništva zbog opasnog otpada te tražiti zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.
"Želimo da Zagreb bude obgrljen hrvatskim zastavama! Želimo da Zagreb bude obgrljen dostojanstvom i ponosom! Želimo pokazati što je zajedništvo! Želimo da nikada više ne moramo biti prisiljeni izlaziti na ulice da bismo štitili svoju zemlju i budućnost onih kojima tu zemlju ostavljamo u nasljeđe!
𝗛𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗞𝗨, 𝗛𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗔 𝗛𝗥𝗩𝗔𝗧𝗦𝗞𝗨!", poručili su iz GI "Gospić je naš dom".
Pokazali su i da je sve spremno za veliki prosvjed:
Gospić je naš dom
Gospić je naš dom
Gospić je naš dom
Gospić je naš dom
Gospić je naš dom
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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