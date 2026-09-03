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𝗛𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗔 𝗛𝗥𝗩𝗔𝗧𝗦𝗞𝗨!

FOTO / Ličani spremni za veliki prosvjed u Zagrebu

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N1 Info
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03. ruj. 2026. 21:04
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Gospić je naš dom

Gospićani u subotu 5. rujna u 11 sati dolaze u Zagreb na veliki prosvjed – traže hitnu sanaciju i odgovore države.

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Prosvjed u Zagrebu organizira se kako bi se problem otpada u Gospiću i Lici dodatno stavio u fokus javnosti i nadležnih institucija. Organizatori žele upozoriti na zabrinutost lokalnog stanovništva zbog opasnog otpada te tražiti zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

"Želimo da Zagreb bude obgrljen hrvatskim zastavama! Želimo da Zagreb bude obgrljen dostojanstvom i ponosom! Želimo pokazati što je zajedništvo! Želimo da nikada više ne moramo biti prisiljeni izlaziti na ulice da bismo štitili svoju zemlju i budućnost onih kojima tu zemlju ostavljamo u nasljeđe!

𝗛𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗞𝗨, 𝗛𝗢𝗗𝗔𝗝 𝗭𝗔 𝗛𝗥𝗩𝗔𝗧𝗦𝗞𝗨!", poručili su iz GI "Gospić je naš dom".

Pokazali su i da je sve spremno za veliki prosvjed:

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A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".

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Teme
gospić lika prosvjed

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