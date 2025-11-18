OSUPNULO JE STANJE
FOTO / Marija Selak Raspudić nedavno snimila unutrašnjost Vjesnika: "Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu"
Marija Selak Raspudić je na svom Facebook profilu napisala da se unutar zgrade Vjesnika, igrom slučaja, zatekla prije nekoliko mjeseci, kada su je osupnuli neki sasvim drugi prizori. Podijelila je i nekoliko fotografija.
U svojoj objavi napisala je da joj je nejasno kako je netko svjesno dozvolio propadanje ovog simbola Zagreba te je dodala da "ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički"
Njenu objavu prenosimo u cijelosti:
Ostavljena, napuštena, oronula, nekada kultna zgrad. Prizori svjesne i namjerne zapuštenosti. Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu, prolazilo mi je kroz glavu dok sam šetala Vjesnikovim hodnicima, samo… Černobil su ljudi napustili u panici spašavajući gole živote.
Marija Selak Raspudić/Facebook
A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju… Zadnje što biste pomislili tumarajući tim živopisnim hodnicima je da je moguće da se oni već desetljećima ne koriste i da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje.
Simbol Zagreba nije uništio požar, on je odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički. Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: „Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata? Treba li i njih vatra očistiti ili će netko ipak nešto poduzeti?“.
