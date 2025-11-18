FOTO / Marija Selak Raspudić nedavno snimila unutrašnjost Vjesnika: "Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu"

A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju… Zadnje što biste pomislili tumarajući tim živopisnim hodnicima je da je moguće da se oni već desetljećima ne koriste i da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje.