FOTO / Srpski influencer pokazivao četničke tetovaže u Splitu: Ide 15 dana u zatvor, a bit će i protjeran iz Hrvatske

To je napravio tako što je javno istaknuo tetovaže na vidljivim dijelovima tijela. Radilo se o tetovaži s likom Draže Mihailovića, zatim tetovaži s likom Momčila Đujića i tetovaži sa simbolom odnosno amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga". Uz to je s donje strane "sloboda ili smrt" ispisano na ćiriličnom pismu, koji su koristile četničke snage.