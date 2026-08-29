MIHAILOVIĆ I ĐUJIĆ NA KOŽI
FOTO / Srpski influencer pokazivao četničke tetovaže u Splitu: Ide 15 dana u zatvor, a bit će i protjeran iz Hrvatske
Zbog tetovaža s likom četnika Draže Mihailovića i Momčila Đujića splitska je policija uhitila državljanina Srbije (31) kojemu je određen petnaestodnevni zatvor i mjera protjerivanja iz Hrvatske na pet godina.
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Kako se doznaje u splitskoj policiji, sporni se događaj zbio još u četvrtak oko 18.30 sati u na Šetalištu Ivana Pavla II na Žnjanu gdje je državljanin Srbije na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta remetio javni red i mir.
To je napravio tako što je javno istaknuo tetovaže na vidljivim dijelovima tijela. Radilo se o tetovaži s likom Draže Mihailovića, zatim tetovaži s likom Momčila Đujića i tetovaži sa simbolom odnosno amblemom dvoglavog raskriljenog orla u sredini s mrtvačkom glavom i prekriženim mačevima, uz koji je s gornje strane natpis "s vjerom u Boga". Uz to je s donje strane "sloboda ili smrt" ispisano na ćiriličnom pismu, koji su koristile četničke snage.
"Okrivljeni je fotografiju s navedene lokacije objavio istog dana oko 18.30 sati na svom javnom profilu društvene mreže Instagram, a objava je izazvala uznemirenost i zgražanje u javnosti Republike Hrvatske", priopćili su u policiji.
Radi se o srpskom influenceru
Dubravko Miličić za Nacional.hr piše da je riječ o srpskom influenceru Marku Stojkoviću, kojeg na Instagramu prati oko 90.000 ljudi.
Nakon objave na društvenoj mreži policija je zaprimila više dojava uznemirenih građana zbog čega su odmah započeli kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo time da su u petak ujutro operativnim radom utvrdili stvarni identitet osumnjičenog, kao i njegovu lokaciju. Uhićen je u vozilu oko 14 sati na području Splita.
"Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je javnim isticanjem više neprimjerenih slika, koje su mu kao tetovaže iscrtane na tijelu, remetio javni red i mir i s ciljem prouzročenja straha i stvaranja neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja povrijedio dostojanstvo i izazvao uznemirenje javnosti. Takvim ponašanjem počinio je i prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije", kažu u policiji.
Protjeran iz Hrvatske
U subotu je uz optužni prijedlog doveden nadležnom sudu kojem je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2.000 eura. Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno.
Nakon provedenog prekršajnog postupka okrivljenom će biti izrečene mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
Doneseno je i rješenje o otkazu boravka u odnosu na 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji se nalazio u njegovom društvu i na taj način sudjelovao u aktivnostima u promoviranju ponašanja za koja je znao ili morao znati da su u suprotnosti s pravnim propisima i javnim poretkom Republike Hrvatske.
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