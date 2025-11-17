FOTO / Na varaždinskom središnjem trgu svijetli ime Vukovara

Ime grada Vukovara u ponedjeljak je lampionima ispisano na Trgu kralja Tomislava u Varaždinu, čime je i ove godine odana počast poginulim braniteljima i civilima iz Vukovara i Škabrnje.
Uz molitvu i paljenje lampiona, u tišini i dostojanstveno, brojni građani svih generacija prisjetili su se stradanja, ali i herojskog otpora koji su 1991. pružali branitelji i stanovnici tih mjesta.
Počast su odali i varaždinski župan Anđelko Stričak s predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem te gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj s predsjednikom Gradskog vijeća Lovrom Lukavečkim.
Obilježavanje uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje organizirali su Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s udrugama branitelja.
"Stoji grad“, pjesmu Hrvoja Hegedušića posvećenu gradu heroju, pročitala je predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Varaždina Bella Sedlar, a molitvu za sve poginule, preminule i nestale branitelje i civilne žrtve predvodio je velečasni Stjepan Najman, župnik Župe sv. Nikole.
Počast su odali i pripadnici Husarske garde Varaždinske županije i Varaždinske građanske garde.
U Kinu Gaj održana je i besplatna projekcija filma "Sokol - nezaustavljiv kao sudbina“, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Varaždin i Udruge veterana 7. gardijske brigade "Puma“.
U utorak, 18. studenoga, žrtva Vukovara bit će dodatno obilježena paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici u Varaždinu, u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Varaždinske županije i Grada Varaždina, uz misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Josipa na Banfici.
U gradu heroju sutra će poginulim, preminulim i nestalim braniteljima te civilnim žrtvama počast odati i izaslanstva Varaždinske županije i Grada Varaždina.
