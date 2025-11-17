Oglas

Počast poginulima

FOTO / Na varaždinskom središnjem trgu svijetli ime Vukovara

author
Hina
|
17. stu. 2025. 20:06
Varaždin za Vukovar
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ime grada Vukovara u ponedjeljak je lampionima ispisano na Trgu kralja Tomislava u Varaždinu, čime je i ove godine odana počast poginulim braniteljima i civilima iz Vukovara i Škabrnje.

Oglas

Uz molitvu i paljenje lampiona, u tišini i dostojanstveno, brojni građani svih generacija prisjetili su se stradanja, ali i herojskog otpora koji su 1991. pružali branitelji i stanovnici tih mjesta.

Počast su odali i varaždinski župan Anđelko Stričak s predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem te gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj s predsjednikom Gradskog vijeća Lovrom Lukavečkim.

Varaždin za Vukovar
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Obilježavanje uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje organizirali su Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s udrugama branitelja.

"Stoji grad“, pjesmu Hrvoja Hegedušića posvećenu gradu heroju, pročitala je predsjednica Dječjeg gradskog vijeća Varaždina Bella Sedlar, a molitvu za sve poginule, preminule i nestale branitelje i civilne žrtve predvodio je velečasni Stjepan Najman, župnik Župe sv. Nikole.

Varaždin za Vukovar
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Počast su odali i pripadnici Husarske garde Varaždinske županije i Varaždinske građanske garde.

U Kinu Gaj održana je i besplatna projekcija filma "Sokol - nezaustavljiv kao sudbina“, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Varaždin i Udruge veterana 7. gardijske brigade "Puma“.

U utorak, 18. studenoga, žrtva Vukovara bit će dodatno obilježena paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici u Varaždinu, u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Varaždinske županije i Grada Varaždina, uz misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Josipa na Banfici.

U gradu heroju sutra će poginulim, preminulim i nestalim braniteljima te civilnim žrtvama počast odati i izaslanstva Varaždinske županije i Grada Varaždina.

Teme
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata Dan sjećanja na žrtvu Vukovara varaždin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ