ALARMANTNA SITUACIJA
FOTO / Napadao snijeg na Biokovu, šiba orkanski vjetar, udari u Makarskoj preko 150 km/h
Zbog razlike u tlaku ciklone koja odmiče na jugoistok i anticiklone koja jača sa sjeverozapada, vrlo su vjetrovite prilike na moru, promet je otežan, u prekidu je cijeli niz trajektnih i katamaranskih linija, izvještava Hrvatski autoklub.
Prema podacima s automatske postaje Makarska, udari vjetra sjevernog smjera prešli su 150 km na sat. Vjetrovito će biti i u nastavku dana, more će biti i jače valovito, očekuje se i dalje poremećaji u prometu.
Dojmu zime doprinosi i snijeg koji je pao na susjednom Biokovu. Očekujemo stabilnije prilike u poslijepodnevnim satima.
