Vlada: Mila Moralić ostat će nam u sjećanju po profesionalnom radu, ali i humanizmu

Podsjećajući na njezin profesionalni rad, naveli su kako se Moralić u svojoj karijeri stručnim i analitičkim pristupom temama istaknula kao novinarka, voditeljica i urednica, da je njezin rad potvrđen i godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva „Marija Jurić Zagorka" 2025. godine te da je bila aktivna članica Sindikata novinara Hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva.