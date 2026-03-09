Oglas

"Ostavila je značajan trag"

Vlada: Mila Moralić ostat će nam u sjećanju po profesionalnom radu, ali i humanizmu

09. ožu. 2026. 14:57
Mila Moralić
Vlada na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem izrazila je u ponedjeljak sućut obitelji, kolegama i prijateljima povodom smrti novinarke Mile Moralić koja je, istaknuli su, ostavila značajan trag na medijskoj sceni u Hrvatskoj te će ostati u sjećanju po profesionalnom radu i humanizmu.

"Sa žaljenjem smo primili vijest o preranoj smrti istaknute novinarke i urednice Mile Moralić. Ostat će nam u sjećanju po profesionalnom i predanom radu, ali i humanizmu", priopćili su iz Vlade. 

Podsjećajući na njezin profesionalni rad, naveli su kako se Moralić u svojoj karijeri stručnim i analitičkim pristupom temama istaknula kao novinarka, voditeljica i urednica, da je njezin rad potvrđen i godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva „Marija Jurić Zagorka" 2025. godine te da je bila aktivna članica Sindikata novinara Hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva.

"Ostavila je značajan trag na medijskoj sceni u Hrvatskoj. Obitelji, kolegama i prijateljima pokojne Mile Moralić upućujemo izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja", dodali su.

Pogreb naše Mile bit će održan u petak, 13. ožujka na groblju u Šestinama u 14 sati, a informacije o komemoracije bit će objavljene naknadno.

