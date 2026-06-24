završna faza
FOTO / Pogledajte što je ostalo od Vjesnikova nebodera
Rušenje Vjesnikova nebodera ušlo je u završnu fazu.
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Na mjestu nekadašnje zgrade ostalo je još svega nekoliko etaža koje svakodnevno uklanja specijalizirana mehanizacija.
Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da je predviđeno da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan. Do polovice srpnja Vjesnik bi trebao biti uklonjen.
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Emica Elvedji/PIXSELLViše
Emica Elvedji/PIXSELLViše
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N1 Komentar
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23. lip.|
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