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završna faza

FOTO / Pogledajte što je ostalo od Vjesnikova nebodera

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24. lip. 2026. 11:39
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22.06.2026, Zagreb - Nastavak rusenja Vjesnika Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Rušenje Vjesnikova nebodera ušlo je u završnu fazu.

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Na mjestu nekadašnje zgrade ostalo je još svega nekoliko etaža koje svakodnevno uklanja specijalizirana mehanizacija.

Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da je predviđeno da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan. Do polovice srpnja Vjesnik bi trebao biti uklonjen.

22.06.2026, Zagreb - Nastavak rusenja Vjesnika Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
22.06.2026, Zagreb - Nastavak rusenja Vjesnika Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
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rušenje vjesnika vjesnik

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