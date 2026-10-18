većinom žene i djeca
FOTO / U Gazi održan masovni pogreb za Palestince čiji su posmrtni ostaci pronađeni pod ruševinama
Većina žrtava bila je iz četvrti Daraj u gradu Gazi, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Oglas
Održan je masovni pogreb za 75 Palestinaca čiji su posmrtni ostaci nedavno pronađeni pod ruševinama kuća i zgrada uništenih tijekom genocida koji je Izrael pokrenuo u Gazi u listopadu 2023. godine, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Stotine Palestinaca sudjelovale su u pogrebnoj povorci prije nego što su posmrtni ostaci pokopani na groblju Šeik Radvan u nedjelju ujutro. Većina žrtava bila je iz četvrti Daraj u sjeveroistočnom dijelu grada Gaze.
Dopisnica Al Jazeere Nour Khaled izjavila je da je većina posmrtnih ostataka pripadala ženama i djeci „koji su se nalazili u svojim domovima kada su oni napadnuti“.
Posmrtni ostaci, među kojima su bili dijelovi tijela i osobne stvari žrtava, prije pokopa bili su umotani u palestinske zastave, rekla je.
Abdullah al-Majdalawi, direktor za odnose s javnošću i medije Civilne zaštite u Gazi, izjavio je za tursku državnu novinsku agenciju Anadolu da su posmrtni ostaci tijekom proteklih tjedana izvučeni iz nekoliko uništenih kuća u četvrti Daraj.
Rekao je da su zgrade bombardirane dok su se u njima nalazili stanovnici, tijekom prvih mjeseci izraelske ofenzive, te da su žrtve pripadale približno 20 palestinskih obitelji, uključujući ljude koji su bili raseljeni i pronašli utočište u tim kućama.
Dodao je da se napori za izvlačenje tijela ispod ruševina i dalje suočavaju s velikim poteškoćama zbog nedostatka opreme i teške mehanizacije.
Civilna zaštita u srpnju je pokrenula drugu fazu operacija pronalaska i izvlačenja posmrtnih ostataka. Tijekom prve operacije, provedene u studenome 2025., pronađena su 333 tijela i posmrtni ostaci još 559 osoba.
Civilna zaštita procjenjuje da se pod ruševinama diljem Gaze još uvijek nalaze posmrtni ostaci približno 8000 Palestinaca. Prema podacima Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA), u Gazi je oštećeno ili uništeno oko 200.000 zgrada.
Najmanje 74.475 Palestinaca ubijeno je otkako je Izrael prije tri godine pokrenuo genocid u Gazi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas