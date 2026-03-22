Niti dva mjeseca nakon što su zidovi pothodnika kod Osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu osvanuli prepuni grafita s govorom mržnje i izravnom prijetnjom, odnosno pozivom na ubojstvo čelnika Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca, isto se ponovilo i protekli tjedan. Ista lokacija, isti poruka, isti potpis.
Iako je zagrebačka policija krajem siječnja ustvrdila da je u pothodniku u Remetinečkoj cesti ispisan grafit neprimjerenog sadržaja te da je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja te da su po saznanju iz medija na mjesto događaja odmah uputili policijske službenike, koji su obavili kriminalističko-tehničku obradu, dalje od toga – koliko je poznato – ništa nije napravljeno niti su počinioci pronađeni, piše portal Novosti.
Grafite je osudilo i tamošnje Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj u Zagrebu, na čijem području su pisani grafiti, upozoravajući stanovnike da takve poruke nisu puki vandalizam, nego izravni poziv na mržnju i isključivost, što je nedopustivo u društvu koje želi biti tolerantno i uključivo.
Na žalost, ništa od toga nije pomoglo, nego su grafiti opet “ukrasili“ iste zidove. Napisano je “Kobre ustaše“, sa stiliziranim ustaškim slovom U i križem iznad, porukom “Ustani Ante“, s istim onim slovom U, nezaobilaznim “Ubij Pupovca“, prekriženim srpom i čekićem uz prijetnje policiji i navijačima Hajduka uz notorno “Za dom spremni“.
Prije dva mjeseca nije bio prvi takav zabilježen slučaj u Savskom Gaju, odnosno blizu tamošnje osnovne škole. U studenom 2021. taj kvart i obližnji mu Remetinec također su bili išarani s tridesetak grafita, sve redom poruka mržnje i prijetnji usmjerenih i tada prema Pupovcu i prema Srbima u Hrvatskoj.
“Ništa od ovoga me nije iznenadilo. Poruke ‘Ubij Srbina!’ već dugo se slobodno i nesmetano ispisuju ili uzvikuju prije, za vrijeme i nakon sportskih ili muzičkih događaja“, komentirao je prije dva mjeseca predsjednik SDSS Milorad Pupovac i nastavio:
“Ova poruka je samo najekstremniji iskaz mržnje i pozivanja na nasilje kakve redovito dobivamo u inboxe ili u komentarima ispod objava o našim aktivnostima. One su, na žalost, dio prisutne kulture mržnje koja se vidi po našim gradskim i drugim javnim prostorima sličnim porukama mržnje kao sto je ustaški pozdrav ZDS i kukasti nacistički križevi. Neke od tih poruka mržnje čuju se i u Saboru, a nerijetko im i javni mediji daju javni prostor bez osude i bez komentara. S takvim odnosom prema ovoj vrsti poruka možemo očekivati samo njihovo širenje i njihovu radikalizaciju. Dakle, možemo se pitati što sljedeće i tko je sljedeći?”, komentirao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
