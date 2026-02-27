Oglas

Mursko Središće

FOTO / Velika potraga za nestalom ženom: Dronovi u zraku, teren pretražuju psi

author
N1 Info
|
27. velj. 2026. 11:00
30.11.2011., Zadar, Bilisane - Policija ponovno pretrazuje teren uokolo sela Bilisane u potrazi za nestalom Antonijom Bilic.rPhoto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
Zeljko Mrsic/PIXSELL/Ilustracija

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja intenzivno tragaju za nestalom osobom čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 26. veljače, a podatci o nestanku objavljeni su na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO), objavila je policija.

Oglas

Potraga se provodi na više lokacija na području Murskog Središća i okolice, kao i na rijeci Muri, te uz njezinu obalu. U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice (dronove), dok u pretraživanju terena sudjeluju i potražni psi.

Pozivamo građane koji raspolažu bilo kakvim saznanjima o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected], napisali su

Mara Jurić
Nestali.hr

Radi se o Mari Jurić, rođenoj 1960. godine, koja je nestala u Murskom Središću 26. veljače. Kako je navedeno na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO), bila je odjevena u crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme (gležnjače). Nosi dioptrijske naočale. 

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Mursko Središće nestala žena policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ