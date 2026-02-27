Policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja intenzivno tragaju za nestalom osobom čiji je nestanak prijavljen u četvrtak, 26. veljače, a podatci o nestanku objavljeni su na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO), objavila je policija.
Potraga se provodi na više lokacija na području Murskog Središća i okolice, kao i na rijeci Muri, te uz njezinu obalu. U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice (dronove), dok u pretraživanju terena sudjeluju i potražni psi.
Pozivamo građane koji raspolažu bilo kakvim saznanjima o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected], napisali su
Radi se o Mari Jurić, rođenoj 1960. godine, koja je nestala u Murskom Središću 26. veljače. Kako je navedeno na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba (NENO), bila je odjevena u crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme (gležnjače). Nosi dioptrijske naočale.
