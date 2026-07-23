FOTO, VIDEO / Uhićen Šegota, čeka ga ispitivanje u USKOK-u. Oglasio se i HOO, a evo zašto je opet bitan Vedran Pavlek

Predsjednica Centra Marijana Puljak zatražila je u četvrtak od ministra turizma i sporta Tončija Glavine da joj hitno dostavi financijske izvještaje svih sportskih saveza za zadnjih 10 godina, što je zatražila još u travnju, te poručila da javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika.

„Ministar Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu", priopćila je zastupnica, podsjetivši kako je još 7. travnja zatražila da joj se dostave financijski izvještaji svih sportskih saveza za posljednjih deset godina.

"Dok on odbija pokazati dokumente, policija ih traži po uredima i domovima. Ministre, di su pare?“, zapitala je predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Puljak, reagirajući na današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora.

Podsjetila je da je po saborskom Poslovniku rok za odgovor na zastupničko pitanje 30 dana, a Ministarstvo ga je, ističe, prekoračilo za više od dva mjeseca.

Smatra kako, da je sustav financiranja sporta transparentan i da Ministarstvo zaista nadzire trošenje našeg novca, odgovore ne bismo morali dobivati iz izvještaja o pretresima i uhićenjima. Nije dovoljno dijeliti stotine milijuna eura i zatim zatvarati oči pred time kako se taj novac troši nego Ministarstvo mora kontrolirati financiranje sportskih saveza, objavljivati podatke i odgovarati Hrvatskom saboru, poručila je.

Ponovno je zatražila da ministar hitno dostavi sve zatražene dokumente i objasni zašto krši rok za odgovor na zastupničko pitanje. Također pita kakav je nadzor Ministarstvo provodilo nad HOO-om i sportskim savezima, je li ikada utvrdilo nepravilnosti i što je nakon toga poduzelo.

„USKOK ne smije biti jedini oblik nadzora nad trošenjem javnog novca. Javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika, a šutnja ministra više nije administrativni propust. Nakon jutrošnjihuhićenja, ona je ozbiljan politički problem“, zaključila je Puljak.