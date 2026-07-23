VELIKA ISTRAGA
FOTO, VIDEO / Uhićen Šegota, čeka ga ispitivanje u USKOK-u. Oglasio se i HOO, a evo zašto je opet bitan Vedran Pavlek
Uskok je izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa. Uhićeni su direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača.
Portal Index neslužbeno doznaje da je Šegota, osim za pranje novca, osumnjičen i za primanje mita. Njegovu suprugu još uvijek se tereti samo za pranje novca.
Uskok je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica PNUSKOK, na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela.
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
N1/Hrvoje Krešić
19 Objava
15:23
prije 59 min.
Pavlek ponovno u priči?
Najnovijom istragom u HOO-u bit će obuhvaćen i donedavni direktor alpskih reprezentacija Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, piše Ana Raić za Index.
Istražitelji sumnjaju da je s oko 160 tisuća eura i plaćanjem stipendije podmitio Damira Šegotu, direktora iz HOO-a. Ovaj mu je, kako se za sada sumnja, za uzvrat osigurao oko 800 tisuća eura više iz HOO-ovog proračuna. Šegota i njegova supruga mito su, prema za sada dostupnim informacijama, ulagali u zlato.
14:52
prije 1 h
Most nakon akcije u HOO-u: Pljuvanje u lice mladim sportašima
Iz Mosta su se u četvrtak osvrnuli na uhićenja u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) te ustvrdili da korupcija u hrvatskom sportu "nije iznimka nego sustav pred kojim su Plenkovićeva vlast i institucije godinama zatvarale oči".
Pozdravili su akciju policije i Uskoka u kojoj je uhićen direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota, dok su pretrage provedene i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, te naglasili da je Most godinama upozoravao na korupciju u sportu i razotkrivao korupcijske skandale i afere u sportskim savezima i HOO-u.
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14:51
prije 1 h
Primorac odgovorio Varvodiću
Kandidat za predsjednika HOO-a Dragan Primorac komentirao je današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damira Šegote.
Odgovorio je i na prozivke Josipa Varvodića:
"S velikim sam iznenađenjem pročitao i pismo Josipa Varvodića. On se obraća predstavnicima Skupštine HOO-a na način koji implicira da sami nisu sposobni donijeti odgovorne i moralne odluke, podcjenjuju se njihovo iskustvo, integritet i sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog. Cijela hrvatska javnost zna da u kadrovskoj politici HOO-a godinama participiraju osobe koje danas podupiru Varvodića i javno i tajno. S druge strane, ne postoji ni jedna osoba zaposlena u HOO-u za čije sam zapošljavanje ikada bio odgovoran ili u njemu sudjelovao", naveo je.
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14:43
prije 1 h
Popodne ispitivanje u USKOK-u
14:41
prije 1 h
Oglasio se HOO: Istražni proces u tijeku, glavni tajnik Krajač u svojstvu svjedoka
"Povodom današnjeg postupanja nadležnih državnih tijela, tijekom kojeg su službene radnje provedene i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, obavještavamo javnost kako HOO u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima.
S obzirom na to da su izvidi i druge službene radnje u tijeku, Hrvatski olimpijski odbor nije u mogućnosti komentirati njihov sadržaj niti okolnosti konkretnog predmeta.
Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela, dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije, te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima.
Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito obavljati sve svoje aktivnosti. Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost", priopćili su.
12:31
prije 3 h
Krajač dao izjavu za medije
Novinarima se obratio Siniša Krajač.
Rekao da su izvidi u tijeku i da je teško komentirati.
"Ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces. Za sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme čim će se s tim smjeti izaći van", rekao je.
Upitan hoće li ovo ugroziti predstojeće izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao: "Na nama je da osiguramo tehnički izbore, da imaju legitimitet i da budu provedeni u skladu s pravilima i propisima HOO-a. U sve ostalo ne mogu ulaziti, da li će ovo utjecati na izbore ili neće", rekao je.
Na novinarsko pitanje je li što skrivio, odgovorio je: "Pa ne, vidite da sam tu. Vidite da nisam".
12:24
prije 3 h
Oglasio se Josip Varvodić: Ovo je težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Pozivam Dragana Primorca...
Nakon što je u četvrtak uhićen direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, a USKOK provodi pretrage i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, priopćenjem se oglasio Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
"Današnji događaji duboko su me pogodili. Ne samo kao kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a), nego kao čovjeka koji je cijeli život posvetio sportu.
U sportu se povjerenje ne stječe funkcijom, nego godinama rada, poštenjem i odgovornošću. Zato događaji kojima danas svjedočimo predstavljaju težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta", napisao je, između ostalog.
Cijelo priopćenje pročitajte OVDJE
12:04
prije 4 h
Puljak od Glavine hitno traži financijske izvještaje sportskih saveza
Predsjednica Centra Marijana Puljak zatražila je u četvrtak od ministra turizma i sporta Tončija Glavine da joj hitno dostavi financijske izvještaje svih sportskih saveza za zadnjih 10 godina, što je zatražila još u travnju, te poručila da javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika.
„Ministar Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu", priopćila je zastupnica, podsjetivši kako je još 7. travnja zatražila da joj se dostave financijski izvještaji svih sportskih saveza za posljednjih deset godina.
"Dok on odbija pokazati dokumente, policija ih traži po uredima i domovima. Ministre, di su pare?“, zapitala je predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Puljak, reagirajući na današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora.
Podsjetila je da je po saborskom Poslovniku rok za odgovor na zastupničko pitanje 30 dana, a Ministarstvo ga je, ističe, prekoračilo za više od dva mjeseca.
Smatra kako, da je sustav financiranja sporta transparentan i da Ministarstvo zaista nadzire trošenje našeg novca, odgovore ne bismo morali dobivati iz izvještaja o pretresima i uhićenjima. Nije dovoljno dijeliti stotine milijuna eura i zatim zatvarati oči pred time kako se taj novac troši nego Ministarstvo mora kontrolirati financiranje sportskih saveza, objavljivati podatke i odgovarati Hrvatskom saboru, poručila je.
Ponovno je zatražila da ministar hitno dostavi sve zatražene dokumente i objasni zašto krši rok za odgovor na zastupničko pitanje. Također pita kakav je nadzor Ministarstvo provodilo nad HOO-om i sportskim savezima, je li ikada utvrdilo nepravilnosti i što je nakon toga poduzelo.
„USKOK ne smije biti jedini oblik nadzora nad trošenjem javnog novca. Javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika, a šutnja ministra više nije administrativni propust. Nakon jutrošnjihuhićenja, ona je ozbiljan politički problem“, zaključila je Puljak.
11:57
prije 4 h
Glavina komentirao uhićenje
Ministar turizma Tonči Glavina nakon sjednice Vlade komentirao je uhićenje direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damira Šegote:
"Vezano za aktualnosti od jutrios, prvo da kažemo da najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta.
Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove aferu Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira", rekao je Glavina.
11:48
prije 4 h
Šegota doveden u HOO
Istražitelji su uhićenog Damira Šegotu doveli u prostorije HOO-a, u tijeku je pretres njegova ureda.
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