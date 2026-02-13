FOTO, VIDEO / Policija dronovima lovi vozače koji prođu kroz crveno svjetlo, objavili i snimku prekršitelja

Tijekom provedbe nadzora utvrđeno je više prekršaja prolaska kroz raskrižje na crveno svjetlo, čime su vozači postupili protivno odredbama članka 59. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 390,00 do 920,00 eura, uz izricanje tri negativna prekršajna boda i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.



U slučajevima kada je prolaskom na crveno svjetlo izazvana opasnost za druge sudionike u prometu ili je prekršaj počinjen na osobito drzak i opasan način, zakon predviđa strože sankcije, uključujući novčanu kaznu u rasponu od 1.320,00 do 2.650,00 eura ili kaznu zatvora do 60 dana, uz izricanje šest negativnih prekršajnih bodova kao i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

