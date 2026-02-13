Oglas

Kazne i do 2650 eura

FOTO, VIDEO / Policija dronovima lovi vozače koji prođu kroz crveno svjetlo, objavili i snimku prekršitelja

N1 Info
13. velj. 2026. 08:40
POLICIJA
PU koporivničko-križevačka

Cilj nadzora je pravodobno uočavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.

Policija je ovih dana intenzivirala nadzor prometa na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, pri čemu se, uz uobičajene metode kontrole, koristi i suvremena tehnologija - bespilotna letjelica, odnosno dron. Cilj ovakvog nadzora je pravodobno uočavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja koji izravno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.

Poseban naglasak stavljen je na vozače koji ignoriraju svjetlosnu prometnu signalizaciju. Upravo su takva ponašanja među najčešćim uzrocima najtežih prometnih nesreća, javlja policija.

Kazne i do 2650 eura

Tijekom provedbe nadzora utvrđeno je više prekršaja prolaska kroz raskrižje na crveno svjetlo, čime su vozači postupili protivno odredbama članka 59. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 390,00 do 920,00 eura, uz izricanje tri negativna prekršajna boda i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

U slučajevima kada je prolaskom na crveno svjetlo izazvana opasnost za druge sudionike u prometu ili je prekršaj počinjen na osobito drzak i opasan način, zakon predviđa strože sankcije, uključujući novčanu kaznu u rasponu od 1.320,00 do 2.650,00 eura ili kaznu zatvora do 60 dana, uz izricanje šest negativnih prekršajnih bodova kao i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Ovakve aktivnosti će se nastaviti i u narednom razdoblju, najavljuje policija koprivničko-križevačka, posebice na lokacijama koje su prometno rizične. Krajnji cilj je povećanje razine prometne kulture i odgovornosti vozača.

APEL POLICIJE

"Stoga, apeliramo na poštivanje prometnih propisa te dosljedno zaustavljanje na znak crvenog svjetla. Tehnologija može pomoći u nadzoru, no sigurnost u prometu i dalje u najvećoj mjeri ovisi o savjesti i odgovornosti svakog pojedinog vozača.", navode u priopćenju.

