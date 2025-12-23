FOTO, VIDEO / Zagrebačka policija razotkrila tonu pirotehnike skrivenu na Trešnjevci!

„Pirotehnička sredstva nisu igračke!“ poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena i istaknuo: „Svako pirotehničko sredstvo je eksplozivno sredstvo.“ Naveo je kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima: „Roditelji nadzirite svoju djecu kako do pirotehnike ne bi došli nedozvoljenim kanalima, a posebice im pirotehniku nemojte vi kupovati. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna“.