FPZG osudio komentare profesora o Maji Sever: Fakultet se od njih oštro ograđuje

Nakon što je politolog Boris Havel, koji je izvanredni profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, na društvenim mrežama objavio više komentara za koje Klub studenata FPZG-a kaže da su neprimjereni za jednog sveučilišnog profesora koji predaje mladima, oglasio se i sam Fakultet.
"Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever. Fakultet snažno podupire slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, međutim, nastavnici i zaposlenici dužni su voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente. Privatno iznesene izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela ni na koji način ne predstavljaju Fakultet političkih znanosti niti Sveučilište u Zagrebu, stoga se Fakultet od njih oštro ograđuje. Odgovorna, uvažavajuća i pristojna komunikacija minimum je koju javnost s pravom očekuje od sveučilišnih nastavnika.
Fakultet će, u skladu s internim pravilnicima i Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, razmotriti sve relevantne okolnosti vezane uz izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela i poduzeti odgovarajuće mjere", naveli su.
Oglasio se i HND
"Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije osuđuje seksističku i vulgarnu uvredu koju je profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (FPZG) dr. Boris Havel javno uputio novinarki Maji Sever, našoj članici te predsjednici Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara. Takav rječnik i način obraćanja nedopustivi su u svakom kontekstu, a posebno su neprihvatljivi kada dolaze od osobe koja predaje na instituciji odgovornoj za obrazovanje budućih novinarki, novinara i politologa. Upotreba vulgarnih, seksualiziranih uvreda prema bilo kome ozbiljan je profesionalni i etički posrtaj. Kad se to pritom upućuje novinarki koja obnaša najviše funkcije u organizacijama koje štite profesionalna prava medijskih radnika u Hrvatskoj i Europi, onda to cilja obezvrjeđivanju rada naših strukovnih institucija", navodi se u priopćenju HND-a.
