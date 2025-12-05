"Koketiranje s desnicom"
Pusić: Plenković se ekstremne desnice puno više boji nego ljevice
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je održavanje okruglog stola "Ustaštvo nema 'ali" u Saboru, kojemu je sudjelovala, ali i situaciju s ratom u Ukrajini.
Rasprava o antifašizmu potrebna je zbog rastuće opasnosti od ustašluka, zaključeno je na okruglome stolu "Ustaštvo nema 'ali", kojega su u Hrvatskome saboru organizirale zastupnice Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković.
"Tamnu stranu trebamo osuditi"
Na okruglom stola sudjelovala je i Vesna Pusić: "Rasprave koje se nameću o Drugom svjetskom ratu nisu nikakve rasprave o Drugom svjetskom ratu i nisu rasprave o prošlosti nego budućnosti. Raspravljanje o ustašama, partizanima i Drugom svjetskom ratu nije rasprava o prošlosti nego o planu za budućnost te zagovaranje takvih politika i stavova u hrvatskoj budućnosti. Toga se ne treba bojati nego se suprotstaviti. Nema nacije koja nema tamnu stranu pa tako ima i naša. Problem je u tome da se s tom tamnom stranom treba suočiti i osuditi jer, a ne to isticati i projicirati kao plan za budućnost."
"Koketiranje s ekstremnom desnicom"
Komentirale je i prosvjedne marševe protiv fašizma u hrvatskim gradovima te reakcije hrvatskih političara: "Ima puno gluposti, neznanja i političke štetnosti. Zločin protiv hrvatskih građana je povezivati Hrvatsku s fašizmom i negirati našu antifašističku tradiciju, prošlost i ono što Ustav definira kao naše temelje, a to je antifašizam. Puno ljudi u našoj politici ne zna puno o povijesti nego pokušavaju koketirati s onime čega se ovaj vlast najviše boji, a to je ekstremna desnica. Jedan dio ekstremne desnice je dio ove vlasti i vladajuće stranke, iako je na samom čelu osoba koja je desni centar, ali se sigurno ekstremne desnice puno više boji nego ljevice. Pokušava udobrovoljiti ekstremnu desnicu, a slobodno napada najobičniju manifestaciju nečega što bi trebalo biti politički stav, a to je da se Hrvatska odupire svakoj naznaci rehabilitacije fašizma, ustaštva što je bila hrvatska varijanta fašizma."
"Anušić sigurno reflektira na Plenkovićevo mjesto"
"Premijer Plenković je uspješno razbio politički projekt ekstremne desnice okupljene oko Domovinskog pokreta. Taj politički projekt nije samo hrvatski nego ima puno šire europske podržavatelje, financijere i pojavljuje se i u drugim oblicima. To ga brine, ali ne slažem se s načinima na koje to pokušava neutralizirati, a to je pokušaj da se vrsta tih nositelja ideologije udobrovolji. Mislim da ono što ga brine nije ekstremna desnica DP-a koji je uspio neutralizirati, nego nositelji istih ideja u njegovim redovima, u njegovoj stranci", dodala je.
Navodi da Ivan Anušić pripada skupini ljudi s ekstremnim stavovima u redovima HDZ-a: "Sigurno reflektira na Plenkovićevo mjesto."
Pusić je komentirala i porast nasilja u društvu: "Kuha se godinama. To je jedna vrsta političke borbe protiv demokracije i moderne države koja je mnogo šira od Hrvatske, ali i ovdje ima svoje krake i predstavnike. Prisutna je u mnogim europskim državama, ali i u SAD-u vrlo snažno. Dolazi iz činjenice zbog sve većih ekonomskih razlika među ljudima, ali i u kombinaciji s financiranje i podrškom iz Rusije, ali iz drugih izvora fundamentalizma. To je rezultat."
Veleposlanici
Osvrnula se i na imenovanje veleposlanika: "Njihova polemika i natezanje oko veleposlanika nema nikakve veze s kvalitetom ljudi koje predlažu nego s njihovim međusobnim odnosom. Daje medijsku vidljivost i jednom i drugom. Ono što najviše strada je diplomatska služba. Sve je blokirano jer se premijer i predsjednik ne mogu dogovoriti. Hrvatska diplomacija nema značajnu ulogu da bi to dramatično štetilo našim interesima. Imamo ljude koji su sposobni i mogli bi raditi utjecajni i kreativniji posao u diplomaciji koji su zakočeni zbog te situacije. Nije velika tragedija, ali je šteta.
"Pustili su Ukrajinu i Europu niz vodu"
Pusić se dotaknula i rata u Ukrajini te mirovnog plana za okončanje rata: "To je težak tjedan za Europu. To je izdaja Europe, u pitanje je sigurnost Europe. Ne znamo u kojoj je mjeri Koalicija voljnih spremna braniti Europu. Steve Witkoff više je Putinov savjetnik nego Trumpov. U tom dvojcu i Trumpov zet govori da je Putin prepoznao ono što funkcionira, a to je ponuditi unosne dealove američkoj strani, mogućnost investiranja, rijetke minerale. Otvorili su Americi i nekim visokim dužnosnicima mogućnost da sudjeluju u biznis dealovima te su pustili Ukrajinu niz vodu, a u prijevodu Europu niz vodu. Koliko bi, nakon što bi Rusija dobila komade teritorije Ukrajine, trebalo da napadne baltičke države ili Poljsku, može se mjeriti u danima ili mjesecima. To je za nas vrlo opasna situacija. Amerika nije pouzdani europski saveznik u odnosima s Rusijom, Europa se mora postaviti i definirati tako da se sposobna braniti."
