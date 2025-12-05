Pusić: Plenković se ekstremne desnice puno više boji nego ljevice

Pusić se dotaknula i rata u Ukrajini te mirovnog plana za okončanje rata: "To je težak tjedan za Europu. To je izdaja Europe, u pitanje je sigurnost Europe. Ne znamo u kojoj je mjeri Koalicija voljnih spremna braniti Europu. Steve Witkoff više je Putinov savjetnik nego Trumpov. U tom dvojcu i Trumpov zet govori da je Putin prepoznao ono što funkcionira, a to je ponuditi unosne dealove američkoj strani, mogućnost investiranja, rijetke minerale. Otvorili su Americi i nekim visokim dužnosnicima mogućnost da sudjeluju u biznis dealovima te su pustili Ukrajinu niz vodu, a u prijevodu Europu niz vodu. Koliko bi, nakon što bi Rusija dobila komade teritorije Ukrajine, trebalo da napadne baltičke države ili Poljsku, može se mjeriti u danima ili mjesecima. To je za nas vrlo opasna situacija. Amerika nije pouzdani europski saveznik u odnosima s Rusijom, Europa se mora postaviti i definirati tako da se sposobna braniti."