Fuchs: Zagreb do 2031. sigurno neće imati jednosmjensku nastavu, ali i oni će jednog dana

U Pitomači je u srijedu položen kamen temeljac za izgradnju područnog odjela Osnovne škole Petra Preradovića i trodijelnu sportsku dvoranu, a tom je prilikom ministar Radovan Fuchs kazao da će do 2031. svi gradovi uvesti jednosmjensku nastavu osim Zagreba.
Ukupna investicija gradnje novog područnog objekta i trodijelne dvorane u Pitomači iznosi 11,9 milijuna eura, a izgradnju same škole, naglasio je ministar Fuchs, Vlada financira u stopostotnom iznosu.
Najavio je da će do 2031. godine sve škole u Hrvatskoj raditi u jednoj smjeni i imat će sportske dvorane primjereno broju učenika. Izuzetak će biti Zagreb.
„Grad Zagreb sigurno neće, ali i oni će jednog dana. Razlog je što jednostavno ne mogu pripremiti projektnu dokumentaciju i riješiti neke od imovinskopravnih odnosa kako bi se te škole mogle dignuti u kapacitetima, ne zbog novaca i ne zbog zločestoće ministarstva“, izjavio je Fuchs.
U sklopu škole u Pitomači gradi se i trodijelna sportska dvorana. Budući da dvorana prelazi propisane standarde, Virovitičko-podravska županija i Općina Pitomača izdvojit će za nju po 1,7 milijuna eura.
Virovitičko-podravski župan Igor Andrović iznio je podatak prema kojem, uključujući osnovnu i glazbenu školu, te novu zgradu područne škole u Pitomači, ulaganja u obrazovanje dosežu preko 70 milijuna eura, "što je povijesno značajan iznos za županiju".
Županija će, rekao je, nastaviti ulagati u obrazovanje, s planovima za obnovu i izgradnju više od 50 objekata u obrazovanju u narednih 10 do 15 godina, uključujući i izgradnju novih vrtića, a jedan od njih i u Pitomači.
Postojeća Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača u matičnoj i deset područnih škola ima ukupno 636 učenika u 47 razrednih odjela, a od toga u matičnoj 516 učenika u 28 razrednih odjela.
Novi objekt uključivat će 13 moderno opremljenih učionica, prateće sadržaje potrebne za suvremenu nastavu, trodijelnu školsku sportsku dvoranu i malu dvoranu.
