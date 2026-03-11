Oglas

MINISTAR U PITOMAČI

Fuchs: Zagreb do 2031. sigurno neće imati jednosmjensku nastavu, ali i oni će jednog dana

author
Hina
|
11. ožu. 2026. 12:37
04.03.2026., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Zagreb – Predstavljena konacna verzije Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

U Pitomači je u srijedu položen kamen temeljac za izgradnju područnog odjela Osnovne škole Petra Preradovića i trodijelnu sportsku dvoranu, a tom je prilikom ministar Radovan Fuchs kazao da će do 2031. svi gradovi uvesti jednosmjensku nastavu osim Zagreba.

Ukupna investicija gradnje novog područnog objekta i trodijelne dvorane u Pitomači iznosi 11,9 milijuna eura, a izgradnju same škole, naglasio je ministar Fuchs, Vlada financira u stopostotnom iznosu.

Najavio je da će do 2031. godine sve škole u Hrvatskoj raditi u jednoj smjeni i imat će sportske dvorane primjereno broju učenika. Izuzetak će biti Zagreb.

„Grad Zagreb sigurno neće, ali i oni će jednog dana. Razlog je što jednostavno ne mogu pripremiti projektnu dokumentaciju i riješiti neke od imovinskopravnih odnosa kako bi se te škole mogle dignuti u kapacitetima, ne zbog novaca i ne zbog zločestoće ministarstva“, izjavio je Fuchs.

U sklopu škole u Pitomači gradi se i trodijelna sportska dvorana. Budući da dvorana prelazi propisane standarde, Virovitičko-podravska županija i Općina Pitomača izdvojit će za nju po 1,7 milijuna eura.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović iznio je podatak prema kojem, uključujući osnovnu i glazbenu školu, te novu zgradu područne škole u Pitomači, ulaganja u obrazovanje dosežu preko 70 milijuna eura, "što je povijesno značajan iznos za županiju".

Županija će, rekao je, nastaviti ulagati u obrazovanje, s planovima za obnovu i izgradnju više od 50 objekata u obrazovanju u narednih 10 do 15 godina, uključujući i izgradnju novih vrtića, a jedan od njih i u Pitomači.

Postojeća Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača u matičnoj i deset područnih škola ima ukupno 636 učenika u 47 razrednih odjela, a od toga u matičnoj 516 učenika u 28 razrednih odjela.

Novi objekt uključivat će 13 moderno opremljenih učionica, prateće sadržaje potrebne za suvremenu nastavu, trodijelnu školsku sportsku dvoranu i malu dvoranu.

