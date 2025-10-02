korak ka jednosmjenskoj
U Zagrebu dovršena 22 projekta škola, Tomašević položio kamen temeljac za novu: "Tu ne stajemo"
Zapoeči su radovi na izgradnji nove Osnovne škole Lanište vrijedne 17 milijuna eura, a čiji dovršetak se očekuje za 19 mjeseci, što su ministar obrazovanja Radovan Fuchs i gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenili važnim korakom ka uvođenju jednosmjenske nastave.
OŠ Lanište i OŠ Savski Gaj u jednosmjenskoj nastavi
"Izgradnjom nove Osnovne škole Lanište i ona i OŠ Savski gaj prijeći će na jednosmjensku nastavu", istaknuo je Tomašević i dodao da će nova škola biti najveća u Gradu Zagrebu, a možda i u cijeloj Hrvatskoj.
Rekao je da je škola Savski gaj dugo bila jedina škola na cijelom ovom području, s gotovo 1250 učenika.
"Otvaranjem područne škole u Blatu 2022. situacija se donekle poboljšala, no tek završetkom izgradnje OŠ Lanište izmijenit će se upisno područje i omogućiti Savskom gaju prelazak na jednosmjenski rad", kazao je Tomašević prilikom polaganja kamena temeljca.
Karakteristike nove škole
Nova OŠ Lanište osmišljena je kao suvremeni obrazovni kompleks bruto površine oko 7700 m², s 27 učionica, dvjema sportskim dvoranama – velikom dvodijelnom i jednom manjom te s bogatim vanjskim sadržajima: dva košarkaška igrališta, igralište za rukomet i mali nogomet, vježbalište sa spravama i trkačka staza.
U sklopu škole nalazit će se i knjižnica, specijalizirani kabineti, kuhinja i blagovaonica, uz sve potrebne prateće prostore. Nova škola imat će kapacitet za 500 učenika u jednoj smjeni, u 20 razrednih odjela.
Financiranje projekta
Sve to, gledano kao ulaganje, koštat će nešto manje od 17 milijuna eura s PDV-om, a najvećim dijelom, oko 15,7 milijuna eura, financirat će se iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti. Preostali dio sredstava osigurat će se u gradskom proračunu.
Nastavak projekata za jednosmjensku nastavu
"Ovdje ne stajemo", kazao je Tomašević i dodao da su 22 projekta škola završena, ali da je još puno posla.
"Kada gledamo broj škola koje je potrebno izgraditi, Zagreb ima najveći problem od svih gradova u Hrvatskoj zbog gustoće naseljenosti i zbog toga što ima mnogo škola s dvosmjenskom nastavom. Zato smo išli u izmjene GUP-a kako bismo pronašli lokacije za nove škole. To je dosta izazovno, s obzirom na imovinsko-pravne odnose i nalaženje prostora u gradskim četvrtima, ondje gdje dogradnja postojećih škola nije moguća", rekao je Tomašević.
Dodao je kako vjeruje da će u suradnji s Ministarstvom nastaviti s ogromnim naporima da se ovaj doista neviđeni poduhvat ostvari.
"Govorimo o gradnji oko šezdeset škola u Zagrebu i vjerujem da ćemo na kraju tog razdoblja, koje će sigurno potrajati godinama, doći do cilja da sva djeca u Zagrebu pohađaju jednosmjensku nastavu", zaključio je.
Izjava ministra Fuchsa
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs naglasio je da Ministarstvo u suradnji s Gradom nastoji riješiti problem dvosmjenske nastave.
"Glavni je cilj da sve škole u Hrvatskoj rade u jednoj smjeni i da se uvede koncept cjelodnevne škole, otvorene i za učenike i za zajednicu u večernjim satima", rekao je. Dodao je kako je to jedan od najvećih problema u čitavom reformskom procesu kojeg je pokrenula Vlada, a koja ostvaruje ciljeve sa sredstvima u visini od dvije i pol milijarde eura u cijelom sustavu obrazovanja.
Dodao je da Zagreb ima posebne izazove zbog gustoće stanovništva i nedostatka prostora, no da će izmjene GUP-a olakšati dogradnju i gradnju novih škola. Najavio je i novi ugovor za izgradnju škole te devet projekata za koje se čeka odobrenje Grada, kako bi se moglo krenuti u natječaje, odabir izvođača i gradnju.
