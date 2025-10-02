U Zagrebu dovršena 22 projekta škola, Tomašević položio kamen temeljac za novu: "Tu ne stajemo"

"Glavni je cilj da sve škole u Hrvatskoj rade u jednoj smjeni i da se uvede koncept cjelodnevne škole, otvorene i za učenike i za zajednicu u večernjim satima", rekao je. Dodao je kako je to jedan od najvećih problema u čitavom reformskom procesu kojeg je pokrenula Vlada, a koja ostvaruje ciljeve sa sredstvima u visini od dvije i pol milijarde eura u cijelom sustavu obrazovanja.