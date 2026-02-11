Gardašević: Legitimno je plenumu uputiti listu svih kandidata, ali mislim da bi glasanje trebalo biti javno

Podsjetimo, lijevi oporbeni blok odustao je od pregovora s HDZ-om o izboru ustavnih sudaca nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka rukometaša od Grada. Više zastupnika iz SDP-a i Možemo tada je poručilo kako je HDZ uzurpirao sve institucije, uključujući i Ustavni sud i Vrhovni sud, te kako drže da nema smisla pregovarati s nekim tko svakim svojim postupkom na dnevnoj bazi ruši Ustav RH.