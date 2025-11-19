Gašenje nebodera pretvorenog u pećnicu: Ispovijest vatrogasaca iz Vjesnika

Pojasnio je da su za brzo širenje i preskakanje požara bila kriva dva prostora za instalacije zgrade, dimenzija metar s metar i pol. U jednom su bili strujni kabeli, a drugi je služio kao ventilacija, u kojem su bile i cijevi kanalizacije. Najbolje ih je opisati kao dimnjake, koji s unutarnje strane vode od podruma pa sve do vrha. Upravo ti prostori bez pregrada, uz prašinu, poslužili su kao ubojice zgrade. Otopljeni zapaljeni dijelovi plastike padali su po oknima, širili zapaljene čestice koje su dalje palile.