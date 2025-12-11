Oporba o planu zbrinjavanja radioaktivnog otpada: "Ovaj zakon spomenik je nesposobnosti Vlade"

Klubu Možemo! sporno je što se Zakon donosi prije postupka procjene utjecaja na okoliš. "Lokacija skladišta je već precizno utvrđena, a ne znamo je li prihvatljiva za ljude ili okoliš, a alternativne lokacije nema. Što će biti ako ako vam ne bude išao u prilog rezultat procjene utjecaja na okoliš? Lokacija je na trusnom području, gdje je veći seizmički intenzitet, zbog Une i drugih tekućica potencijal za prekogranični prijenos rizika je velik, ne radi se samo o potencijalnom ekološkom problemu, već i reputacijskom riziku", navela je Dušica Radojčić.