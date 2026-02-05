Gdje je sve Tomislav Ćorić zamijenio Marka Primorca?

Ćorić je zamijenio Primorca i na mjestu nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora, člana Međuresornog povjerenstva za praćenje i analizu stanja izvoza u Sjedinjene Američke Države, predsjednika Skupštine društava Hrvatska Lutrija, te guvernera Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Multilateralnoj agenciji za osiguranje investicija, Europskoj banci za obnovu i razvoj, Inter-američkoj banci za razvoj i Europskoj investicijskoj banci.