DOVOLJNO ZA NORMALAN ŽIVOT
Jurčića smo opet pitali koliku plaću smatra dostojnom. Podigao je raniji iznos, onaj koji sada traže i sindikati
U subotu na velikom prosvjedu sindikata u Zagrebu sindikalni čelnici zatražili su veće plaće i mirovine. U suprotnom, poručili su, Vladu čeka 'mađarska' sudbina na izborima za dvije godine.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel kazao je ondje kako tvrdnje da rast plaća potiče rast inflacije nisu točne te je od Vlade zatražio podizanje minimalne neto plaće na 1.100 eura dok je za plaću potrebnu za normalan život rekao da bi trebala biti 2.200 eura.
O plaćama i mirovinama neprestano se govori u javnom prostoru, a s vremena na vrijeme, kao sada, postavi se pitanje odgovarajućeg iznosa dostatnog za normalan život, a ne za puko preživljavanje.
Procjenu najprije 'digao' s 2.000 na 2.200 eura...
Kada smo u ljeto 2024. pitali prof. Ljubu Jurčića s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koliku plaću smatra dovoljnom za normalan život u Hrvatskoj, rekao je tada da bi to bilo 2.000 eura. Uz opasku da taj iznos ne treba shvatiti posve precizno jer troškovi života nisu isti u Zagrebu ili, primjerice, Gospiću.
Potom smo ga isto pitali u siječnju 2025. kada je svoju procjenu podigao na 2.200 eura rekavši da su u međuvremenu troškovi života porasli barem za 10 posto. A jesenas, povodom Dana dostojanstvene plaće 25. rujna, Jurčića smo i treći puta priupitali isto no tada je ostao pri svojoj prethodnoj procjeni, iznosu od 2.200 eura.
"Ako je 2.200 eura nivo potrebne plaće, a ako je prosječna plaća na 1.400 eura, nos nam je još uvijek ispod vode. Digne se plaća pet-deset posto, ali to još uvijek nije dovoljno", rekao je.
... a sada na 2.300 eura
Budući da su isti iznos plaće dostatne za normalan život koji je Jurčić istaknuo prije godinu dana, a onda ga ponovio prije pola godine, na prošlosubotnjem prosvjedu istaknuli i sindikati, Jurčiću smo opet postavili isto pitanje. Ovoga puta korigirao je iznos. Naviše, naravno.
"Nakon inflacije i svega što s njom ide, to bi bilo 2.300 eura. Do tog iznosa nisam došao nekim posebnim izračunom, nego čistom logikom rasta cijena", rekao je.
Prethodno je, gostujući ovoga tjedna u programu televizije N1, Jurčić kazao kako na putu do veće prosječne plaće postoje tri subjekta: država, poduzetnici i radnici.
"Radnici nisu prepreka. Imamo državu, a ekonomska politika kao da je rađena protiv državnog gospodarstva jer je stvorila uvjete da se ovdje ne isplati raditi, proizvoditi i izvoziti. Zato su kompanije propadale", kazao je.
"Svaki građanin ima pravo na zaradu za dostojan život"
Hrvatska je, inače, jedina zemlja u Europskoj uniji u čijem se ustavu spominje dostojanstvena plaća. U članku 56. Ustava stoji da "svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život".
Kada smo Jurčića pitali što bi to točno bilo, rekao je da to znači plaću s kojom se "godišnje može dva tjedna ići na ljetovanje i tjedan dana na zimovanje, djeci kupiti tenisice kad im zatrebaju, a bez kalkuliranja i gledanja čega se odreći da bi si nešto priuštili".
