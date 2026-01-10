Glavni tajnik HDZ-a u videu brani odluku o trgovanju sucima

Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik saborskog Odbora za zakonodavstvo Krunoslav Katičić poručio je u subotu da HDZ, za razliku od SDP-a, nudi rješenje za izbor predsjednika Vrhovnog suda i novih sudaca Ustavnog suda, optuživši pritom SDP da pokušava izigrati volju građana.
„Dok SDP želi izigrati volju hrvatskih građana, HDZ i njegov pregovarački tim nude rješenje za izbor čelne osobe Vrhovnog suda i novih ustavnih sudaca“, naveo je Katičić u objavi na društvenim mrežama.
Istaknuo je da su parlamentarna većina i oporba do sada uvijek birale suce Ustavnog suda konsenzusom, poštujući politički sastav Sabora koji su u demokratskom izbornom procesu odredili građani. Tako bi trebalo i ostati, poručio je.
Jednoglasnom odlukom središnjih stranačkih tijela HDZ je ponudio model kojim bi se ubrzao postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda i popunjavanja upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu, uz istodobno poštivanje dosadašnje prakse političkog konsenzusa.
Model vezanog imenovanja
Katičić kaže da HDZ predlaže tzv. model vezanog imenovanja, prema kojem bi se istodobno izabrali predsjednik Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. U tom bi modelu dva ustavna suca predložila parlamentarna većina, a jednog oporba.
„Ne samo da nudimo konkretne modele rješenja, nego HDZ ima i pripremljen tim za pregovore i usuglašavanje stajališta s oporbom“, poručio je Katičić.
Naglasio je da praksa izbora sudaca Ustavnog suda konsenzusom većine i oporbe mora ostati jer bi svako drugačije postupanje značilo izigravanje volje birača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
