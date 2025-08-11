Hrvatski političar, ekonomist, ministar poduzetništva i obrta u dvanaestoj Vladi Republike Hrvatske oglasio se na svom Facebook profilu nakon što se zatekao na velikom požarištu u Dalmaciji.
Oglas
"Ukoliko ne znate što je vatra i koliko treba biti zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od požara trebali ste jutros biti u Krilu jesenice", započeo je Gordan Maras.
"Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro. Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorilo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću", dodao je bivši SDP-ov ministar.
"Vatrogasci su napravili ogroman posao jer nakon što smo sklonili djecu na porat mi smo sa šlaufima mogli učiniti malo, oni sa vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu.
Hvala Bogu nitko nije stradao, sve su kuće obranjene i još jednom hvala svima koji su nam pomogli u tome", zaključio je Maras.
Detalje pratite uživo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas