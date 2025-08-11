Gordan Maras: Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro...

"Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro. Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorilo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću", dodao je bivši SDP-ov ministar.