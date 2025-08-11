Oglas

Krilo Jesenice

Gordan Maras: Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro...

N1 Info
11. kol. 2025. 10:42
11.08.225., Krilo Jesenice - Veliki požar iznad Krila Jesenice gasi više od 100 vatrogasaca
Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatski političar, ekonomist, ministar poduzetništva i obrta u dvanaestoj Vladi Republike Hrvatske oglasio se na svom Facebook profilu nakon što se zatekao na velikom požarištu u Dalmaciji.

"Ukoliko ne znate što je vatra i koliko treba biti zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od požara trebali ste jutros biti u Krilu jesenice", započeo je Gordan Maras.

"Probudio nas je smrad paljevine oko 3.30 ujutro. Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorilo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću", dodao je bivši SDP-ov ministar.

"Vatrogasci su napravili ogroman posao jer nakon što smo sklonili djecu na porat mi smo sa šlaufima mogli učiniti malo, oni sa vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu.

Hvala Bogu nitko nije stradao, sve su kuće obranjene i još jednom hvala svima koji su nam pomogli u tome", zaključio je Maras.

Detalje pratite uživo OVDJE.

gordan maras požar

