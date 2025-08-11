Oglas

Blizina Splita

FOTO, VIDEO / Dramatične scene s požarišta: Vatrogasci se bore s buktinjom

author author
N1 Info , Hina
|
11. kol. 2025. 10:11
11.08.225., Krilo Jesenice - Veliki požar iznad Krila Jesenice gasi više od 100 vatrogasaca Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Požar koji je noćas izbio iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, dug je oko tri kilometra, nepristupačan teren otežava gašenje, no kuće i stambeni objekti su obranjeni.

11.08.225., Krilo Jesenice - Veliki požar iznad Krila Jesenice gasi više od 100 vatrogasaca Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
11.08.225., Krilo Jesenice - Veliki požar iznad Krila Jesenice gasi više od 100 vatrogasaca Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
11.08.225., Krilo Jesenice - Veliki požar iznad Krila Jesenice gasi više od 100 vatrogasaca Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Prema dostupni informacijama izgorio je jedan nenastanjeni objekt, ali vatrogasci su uspjeli obraniti kuće i stambene objekte prema kojima je nadirao vatreni plamen dužine oko tri  kilometra," rekao je u ponedjeljak Hini Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dalmacija-Dugi rat.

Vatra se spustila i blizu Jadranske magistrale, ali su vatrogasci spriječili njezino napredovanje.

Glavni vatrogasni zapovjednik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević je rekao kako je trenutačna situacija na požarištu povoljnija no u ranim jutarnjim satima, a nakon što su se u gašenje uključili kanaderi i air-tractor.

"U naselju Staro Selo, gdje je izbio požar, ima kuća i apartman koje je dio ljudi noćas napustio, a vatrogasci su zaštitili od vatre objekte u tom naselju," rekao je Kovačević. Dodao je kako je trenutačno na požarištu oko 140 vatrogasaca.

Požar je, kako je izvijestila policija, izbio u 2.54 iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo.

Za sav promet od 6.15 zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policija na terenu preusmjerava promet i potpora je vatrogascima.

Teme
jesenice požar sumpetar vatrogasci

