FOTO, VIDEO / Dramatične scene s požarišta: Vatrogasci se bore s buktinjom

Požar koji je noćas izbio iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, dug je oko tri kilometra, nepristupačan teren otežava gašenje, no kuće i stambeni objekti su obranjeni.
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
"Prema dostupni informacijama izgorio je jedan nenastanjeni objekt, ali vatrogasci su uspjeli obraniti kuće i stambene objekte prema kojima je nadirao vatreni plamen dužine oko tri kilometra," rekao je u ponedjeljak Hini Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dalmacija-Dugi rat.
Vatra se spustila i blizu Jadranske magistrale, ali su vatrogasci spriječili njezino napredovanje.
Glavni vatrogasni zapovjednik splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević je rekao kako je trenutačna situacija na požarištu povoljnija no u ranim jutarnjim satima, a nakon što su se u gašenje uključili kanaderi i air-tractor.
"U naselju Staro Selo, gdje je izbio požar, ima kuća i apartman koje je dio ljudi noćas napustio, a vatrogasci su zaštitili od vatre objekte u tom naselju," rekao je Kovačević. Dodao je kako je trenutačno na požarištu oko 140 vatrogasaca.
Požar je, kako je izvijestila policija, izbio u 2.54 iznad Jesenica i Sumpetra u naselju Staro selo.
Za sav promet od 6.15 zatvorena je cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policija na terenu preusmjerava promet i potpora je vatrogascima.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
