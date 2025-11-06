Grad Ozalj proglasio dan žalosti zbog pogibije dvojice mladića

Do prometne nesreće došlo je zbog neprilagođene brzine kada je 18-godišnji vozač osobnog automobila u zavoju izgubio nadzor, sletio van kolnika, udario u rub nogostupa, pa metalni stup hidranta te dvorišnu ogradu, nakon čega se vozilo prevrnulo na bok, a posljedice su bile tragične iako su sva trojica koristila sigurnosni pojas, izvijestila je policija.