prometna nesreća

Grad Ozalj proglasio dan žalosti zbog pogibije dvojice mladića

author
Hina
|
06. stu. 2025. 19:28
svijeća -pixabay
Andreas Lischka from Pixabay

Grad Ozalj proglasio je za petak Dan žalosti zbog pogibije dvojice 18-godišnjaka u teškoj prometnoj nesreći u srijedu navečer na ozaljskoj Trškoj cesti, a u kojoj je ozlijeđen i jedan 24-godišnjak.

Dan žalosti će se obilježiti spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade gradske uprave i ustanova na ozaljskom području, a gradonačelnica Lidija Bošnjak izrazila je sućut obiteljima poginulih.

Neće se održavati zabavni programi i događaji i ugostiteljski objekti su pozvani da poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju Dana žalosti.

Do prometne nesreće došlo je zbog neprilagođene brzine kada je 18-godišnji vozač osobnog automobila u zavoju izgubio nadzor, sletio van kolnika, udario u rub nogostupa, pa metalni stup hidranta te dvorišnu ogradu, nakon čega se vozilo prevrnulo na bok, a posljedice su bile tragične iako su sva trojica koristila sigurnosni pojas, izvijestila je policija.

18-godišnji suvozač poginuo je na mjestu nesreće, a vozač je preminuo danas u bolnici od posljedica ozlijeda. Bošnjak je Hini potvrdila da se 24-godišnjak oporavlja te bi uskoro trebao biti pušten iz bolnice.

Teme
Dan žalosti Ozalj

