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Grad Zagreb gradi novu osnovnu školu vrijednu gotovo 18 milijuna eura: "Ovo se čekalo 65 godina"
Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na novoj Osnovnoj školi Dragutina Kušlana u Peščenici, vrijednih gotovo 17,7 milijuna eura, čiju su gradnju stanovnici, učenici i roditelji čekali 65 godina, izvijestili su iz Grada.
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"Osnovna škola Dragutina Kušlana projekt je koji se obećava već 65 godina. Posebno me vesele upravo ovakvi projekti koji su desetljećima stajali na mjestu, a koje napokon uspijevamo pokrenuti i dovesti do realizacije. Uspješno smo riješili imovinsko-pravne odnose, otkupili zemljište, ishodili građevinsku dozvolu i sada pokrenuli javnu nabavu za odabir izvođača radova", istaknuo je tim povodom zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Nova škola gradit će se u Kušlanovoj ulici, na lokaciji koju će dijeliti s postojećom III. gimnazijom, a omogućit će izvođenje nastave u jednoj smjeni za 448 učenika.
Procijenjena vrijednost radova iznosi gotovo 17,7 milijuna eura s PDV-om, od čega se oko 12,2 milijuna financira iz fondova Europske unije u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a ostatak iz gradskog proračuna. Početak gradnje očekuje se do kraja godine, a rok izvođenja radova je 13 mjeseci.
Zgrada površine 5.345 četvornih metara projektirana je prema suvremenim standardima energetske učinkovitosti, održive gradnje i pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, navode iz Grada. Namijenjena je za 16 razrednih odjela, a sastojat će se od podruma, prizemlja i tri kata, s učionicama za razrednu i predmetnu nastavu, školskom knjižnicom, višenamjenskim prostorom, kuhinjom s blagovaonicom te dvodijelnom sportskom dvoranom. Učenicima će na raspolaganju biti i krovne terase te školski vrt.
Grad Zagreb je na NPOO pozive za uvođenje jednosmjenske nastave prijavio ukupno 24 projekta vrijedna oko 290 milijuna eura, od kojih je 18 namijenjeno izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji osnovnih škola, pet školskim sportskim dvoranama, a jedan Centru za autizam.
Svi projekti odobreni su za financiranje, od čega će 63 posto sredstava, odnosno 185 milijuna eura, osigurati NPOO, a ostatak od 107 milijuna eura Grad Zagreb iz proračuna. U protekle četiri godine realizirana su 22 školska projekta vrijedna oko 240 milijuna eura, a trenutačno je otvoreno još šest gradilišta ukupne vrijednosti oko 60 milijuna eura, podsjećaju iz Grada.
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