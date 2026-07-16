Grad Zagreb gradi novu osnovnu školu vrijednu gotovo 18 milijuna eura: "Ovo se čekalo 65 godina"

Zgrada površine 5.345 četvornih metara projektirana je prema suvremenim standardima energetske učinkovitosti, održive gradnje i pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, navode iz Grada. Namijenjena je za 16 razrednih odjela, a sastojat će se od podruma, prizemlja i tri kata, s učionicama za razrednu i predmetnu nastavu, školskom knjižnicom, višenamjenskim prostorom, kuhinjom s blagovaonicom te dvodijelnom sportskom dvoranom. Učenicima će na raspolaganju biti i krovne terase te školski vrt.