Grad Zagreb objavio kada završava obnova Kina Europe

U nastavku slijede obrtnički i instalaterski radovi, restauracija prostora na katu, uređenje interijera i opremanje zgrade. Predviđena je ugradnja multimedijalnog sustava i nove rasvjete, kao i razvoj digitalne platforme s vlastitim streaming servisom dostupnim diljem Hrvatske. Kino će biti opremljeno i VR setovima za prikaz virtualnih filmova.