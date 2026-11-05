zatvoreno 2019.
Grad Zagreb objavio kada završava obnova Kina Europe
Revitalizacija Kina Europa napreduje prema planu, završetak radova predviđen je krajem 2027. godine, dok se ponovno otvaranje tog jednog od najprepoznatljivijih zagrebačkih kina, očekuje tijekom 2028. godine, priopćio je u četvrtak Grad Zagreb.
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Ukupna vrijednost radova na izvanrednom održavanju iznosi 11,6 milijuna eura s PDV-om. Od toga je šest milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije u okviru programa "Konkurentnost i kohezija“ u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, dok se preostalih 5,6 milijuna eura financira iz gradskog proračuna, navodi Grad.
U zgradi Kina Europa u Varšavskoj 3 dosad su izvedeni značajni građevinski zahvati, a istodobno se provode i opsežni restauratorski radovi, kojima se obnavljaju vrijedni elementi povijesnog interijera.
Dosadašnji radovi obuhvatili su iskope te uklanjanje dijela postojeće podne ploče i središnjeg kanala radi izvedbe novih instalacija. Betonirani su novi zidovi ispod pozornice i ojačan južni zabatni zid, dok je sjeverno krovište demontirano radi smještaja novih ventilacijskih uređaja. Projektom je predviđena i zamjena krovnog pokrova, uz propisno zbrinjavanje materijala koji sadržava azbest.
U nastavku slijede obrtnički i instalaterski radovi, restauracija prostora na katu, uređenje interijera i opremanje zgrade. Predviđena je ugradnja multimedijalnog sustava i nove rasvjete, kao i razvoj digitalne platforme s vlastitim streaming servisom dostupnim diljem Hrvatske. Kino će biti opremljeno i VR setovima za prikaz virtualnih filmova.
Riječ je o složenim radovima na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru u samom središtu Zagreba, rekao je tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
"Kino Europa jedno je od ključnih mjesta hrvatske nezavisne kinematografije i ima važnu ulogu u kulturnom životu grada. Želimo ga ponovno otvoriti kao mjesto susreta publike i autora, razmjene ideja i kvalitetnog filmskog programa", poručio je.
Podsjetio je da je Kino Europa zatvoreno 2019. godine, za vrijeme prethodne gradske vlasti, a već sljedeće godine Zagreb je pogodio razorni potres.
Tomašević kaže da su pripremu projekta pratili brojni izazovi. Bilo je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, izraditi nove elaborate i prilagoditi projekt stvarnom stanju zgrade nakon potresa, a dodatnu složenost predstavljala je i organizacija gradilišta te doprema materijala i opreme u samom središtu grada.
"Sve smo te prepreke sustavno rješavali i stvorili preduvjete za revitalizaciju, kako bismo Kino Europa konačno vratili Zagrepčanima“, naglasio je Tomašević.
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