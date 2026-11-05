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zatvoreno 2019.

Grad Zagreb objavio kada završava obnova Kina Europe

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Hina
|
05. stu. 2026. 16:45
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Preuredjenje kina Europa. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Revitalizacija Kina Europa napreduje prema planu, završetak radova predviđen je krajem 2027. godine, dok se ponovno otvaranje tog jednog od najprepoznatljivijih zagrebačkih kina, očekuje tijekom 2028. godine, priopćio je u četvrtak Grad Zagreb.

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Ukupna vrijednost radova na izvanrednom održavanju iznosi 11,6 milijuna eura s PDV-om. Od toga je šest milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije u okviru programa "Konkurentnost i kohezija“ u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, dok se preostalih 5,6 milijuna eura financira iz gradskog proračuna, navodi Grad.

U zgradi Kina Europa u Varšavskoj 3 dosad su izvedeni značajni građevinski zahvati, a istodobno se provode i opsežni restauratorski radovi, kojima se obnavljaju vrijedni elementi povijesnog interijera. 

Dosadašnji radovi obuhvatili su iskope te uklanjanje dijela postojeće podne ploče i središnjeg kanala radi izvedbe novih instalacija. Betonirani su novi zidovi ispod pozornice i ojačan južni zabatni zid, dok je sjeverno krovište demontirano radi smještaja novih ventilacijskih uređaja. Projektom je predviđena i zamjena krovnog pokrova, uz propisno zbrinjavanje materijala koji sadržava azbest.

U nastavku slijede obrtnički i instalaterski radovi, restauracija prostora na katu, uređenje interijera i opremanje zgrade. Predviđena je ugradnja multimedijalnog sustava i nove rasvjete, kao i razvoj digitalne platforme s vlastitim streaming servisom dostupnim diljem Hrvatske. Kino će biti opremljeno i VR setovima za prikaz virtualnih filmova.

Riječ je o složenim radovima na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru u samom središtu Zagreba, rekao je tim povodom gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

"Kino Europa jedno je od ključnih mjesta hrvatske nezavisne kinematografije i ima važnu ulogu u kulturnom životu grada. Želimo ga ponovno otvoriti kao mjesto susreta publike i autora, razmjene ideja i kvalitetnog filmskog programa", poručio je.  

Podsjetio je da je Kino Europa zatvoreno 2019. godine, za vrijeme prethodne gradske vlasti, a već sljedeće godine Zagreb je pogodio razorni potres.

Tomašević kaže da su pripremu projekta pratili brojni izazovi. Bilo je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, izraditi nove elaborate i prilagoditi projekt stvarnom stanju zgrade nakon potresa, a dodatnu složenost predstavljala je i organizacija gradilišta te doprema materijala i opreme u samom središtu grada.

"Sve smo te prepreke sustavno rješavali i stvorili preduvjete za revitalizaciju, kako bismo Kino Europa konačno vratili Zagrepčanima“, naglasio je Tomašević.

Teme
eu fondovi kino europa kulturno dobro obnova zagreb

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