NAJAVA GRADONAČELNIKA
Tomašević ima novi plan za Velesajam, mogao bi razveseliti studente
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je dva projekta revitalizacije Zagrebačkog velesajma, a otkrio je i kakvu bi namjenu volio vidjeti na njegovu prostoru, uz postojeće sajamske sadržaje.
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Grad Zagreb priprema dva projekta kojima bi se trebao obnoviti i sadržajno unaprijediti Zagrebački velesajam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević gostujući u HRT-ovoj emisiji „Zagrebi po Zagrebu“, prenosi Jutarnji list.
Riječ je o strateškom gradskom projektu koji je pokrenut još 2015. godine. Tomašević zasad nije želio iznositi detalje planova, no najavio je da će već sljedećeg tjedna započeti razgovori s arhitektima.
Prvi projekt obuhvaća istočni dio Velesajma, za koji je predviđeno raspisivanje arhitektonskog natječaja za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU). Planom bi se ondje predvidjela gradnja kongresnog centra, velikog kulturnog objekta, poslovne zgrade i garaža.
„To je sve nešto što bi se onda u sklopu kongresnog centra radilo, i to je nešto što bih rekao da nam je sljedeći korak“, rekao je Tomašević.
Studentski smještaj umjesto stanova
Drugi, opsežniji projekt odnosit će se na preostali dio Velesajma, na kojemu se trenutačno odvijaju sajamske aktivnosti. Gradonačelnik je najavio da bi se taj prostor u budućnosti mogao iskoristiti za studentski smještaj i kulturne sadržaje.
Tomašević je najavio i skoru objavu popisa paviljona koji će biti obuhvaćeni obnovom. Njihova rekonstrukcija moći će se provesti bez donošenja novog Urbanističkog plana uređenja, što znači da neće biti potrebno mijenjati postojeći raspored ni tlocrt zgrada.
„Uskoro ćemo izaći s paviljonima koji će ići u obnovu u sklopu rekonstrukcije bez novog Urbanističkog plana uređenja, tako da ćemo imati određene kapitalne investicije, a da se ne mijenja raster, tlocrt samih zgrada“, kazao je.
Dodao je da će odluka o budućim sadržajima na tom području potrajati jer se radi o čak dvije trećine ukupne površine zemljišta Zagrebačkog velesajma.
Kada je riječ o mogućoj stanogradnji, gradonačelnik je dao prednost drukčijem rješenju.
„Više sam sklon studentskim smještajima i domovima nego stanogradnji“, kazao je Tomašević.
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