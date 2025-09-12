Grad Zagreb pokrenuo je novu aplikaciju koja građanima omogućuje jednostavno pregledavanje i rezervaciju prostorija mjesnih odbora dostupnih za kratkotrajno korištenje, priopćili su u petak iz Grada.
Aplikacija je dostupna putem web preglednika i mobilnih uređaja, a kažu da je izrađena s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti javnih prostora, ali i olakšavanja organizacije lokalnih aktivnosti, sastanaka, radionica i kvartovskih događanja.
"Ova digitalna inovacija važan je iskorak prema modernizaciji Gradske uprave i boljoj dostupnosti javnih resursa mjesne samouprave. Jedan od ciljeva je i poticanje građana na aktivno sudjelovanje u lokalnim programima, uz mogućnost besplatnog korištenja prostorija za aktivnosti od javnog interesa. Prostorije su dostupne i za privatne svrhe, uz plaćanje naknade", kaže se u priopćenju Grada Zagreba.
Objašnjavaju da putem intuitivnog sučelja građani mogu brzo pronaći raspoložive prostorije prema lokaciji, veličini i opremljenosti, pregledati dostupne termine u stvarnom vremenu te podnijeti zahtjev online i dobiti odgovor u roku od sedam radnih dana, bez potrebe za osobnim dolaskom.
Vijeća mjesnih odbora mogu pregledati, odobriti ili odbiti zahtjeve prema jasno definiranim kriterijima.
