Izglasan rebalans proračuna Zagreba, oporba: "Kojim povodom Tomašević sebi diže plaću?"

Zastupnica Selak Raspudić se oštro usprotivila činjenici da gradonačelnik Tomašević diže sebi plaću za 500 eura mjesečno bruto. "Kojim povodom, kojim rezultatima, kako je to opravdano kada je prije godinu dana dobio toliko značajno povećanje plaće da mu sada prelazi 4000 eura mjesečno", upitala je zastupnica. Naglasila je kako je Tomašević u obrazloženju svoje odluke naveo da želi "podcrtati i produbiti jaz između njega i predsjednika Gradske skupštine zbog razlike u odgovornosti" te rekla kako iz toga proizlazi da je Gradska skupština nevažna i njezin predsjednik treba financijski biti penaliziran.