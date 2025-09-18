PRIJETNJA ILI PRILIKA?
Građani Rijeke u panici zbog dolaska proizvođača oružja: "Tko proizvodi i izvozi oružje, bit će meta"
Najveći njemački proizvođač oružja dolazi na Kvarner. Preuzimanjem Lürssenove vojne brodogradnje širi svoje carstvo i stavlja pod kontrolu i riječki NVL. Vijest je to koja je zatresla lokalnu politiku i javnost jer postoji strah da Rijeka tako postaje vojna meta.
Rheinmetall sa svojim vodećim tehnologijama i proizvodima predstavlja ključnog partnera i dobavljača za kopnene snage Europe te jednog od najvažnijih proizvođača streljiva u svijetu. Sada se širi kupnjom odjela za vojnu brodogradnju, Riječanima dobro znane, kompanije Lürssen. U njihovom portfelju bit će tako od metaka i tenkova do fregata i korveta.
"Ovom novom akvizicijom činimo odlučan korak naprijed u konsolidaciji obrambene industrije u Njemačkoj i Europi. Istodobno dajemo značajan doprinos jačanju pomorskih obrambenih sposobnosti Njemačke i njezinih saveznika u NATO-u", priopćili su iz Rheinmetalla.
Samo prošle godine ostvarili su prihod od gotovo deset milijardi eura, a knjiga narudžbi teška im je čak 55 milijardi. Kompanija zapošljava više od 28.000 ljudi širom svijeta.
Podijeljena mišljenja
Ovom bi transakcijom, pišu njemački mediji, Rheinmetall trebao preuzeti i riječku podružnicu Lurssena.
No i dalje je nepoznanica koje društvo ulazi u ovu akviziciju, jer Lurssen na Kvarneru ima više registriranih tvrtki. Najpoznatiji je Lurssen design center specijaliziran za luksuzni i civilni sektor, a tu je i NVL d.o.o. specijalizirana za obrabeni sektor.
Ta je tvrtka registrirana na adresi na kojoj se nalazi i sjedište LRH čiji je Lurssen većinski dioničar. U prošloj su godini NVL-u prihodi rasli za više od 700, a dobit za gotovo 2500 posto.
Pojašnjenje smo zatražili i od Rheinmetalla, no odgovor nismo dobili. Iz Lürssena su kratko poručili da se poslovanje u Hrvatskoj, gdje kroz NVL okupljaju domaće stručnjake na međunarodnim projektima brodogradnje i obrambene tehnologije, nastavlja bez promjena. Cijeli bi posao trebao biti dovršen iduće godine.
Građani Rijeke podijeljeni su u mišljenju oko dolaska novog poduzeća.
"Vrijeme je grdo. Rade se tvornice za oružje, naoružanje, a ovo najglavnije stoji. Ne volim oružje, voljela bih da je što dalje od nas. Svatko tko proizvodi oružje i tko ga izvozi bit će meta, takav je rat, svjetska politika, šta mi tu možemo. Mali ljudi, mali narod, velika meta."
Možemo smatra da se radi o prevari jer Lürssen godinama obećava ulaganja u turizam, što nije ostvareno. Umjesto toga, tvrde, podružnica se pretvara u prostor za projektiranje i proizvodnju oružja.
"Ovo je zaista bitna strateška odluka za naš grad i njegovu budućnost i pojavljuje se bojazan da se na ovaj način Rijeka ucrtava na europsku kartu kako jedna strateška vojna meta", ističe Hana Paleka (Možemo).
Iz Grada Rijeke su poručili kako nemaju službene informacije o akviziciji. Gradonačelnica kaže - zatražili smo relevantne podatke od uključenih u proces.
"Ulazak subjekata povezanih s vojnom industrijom tema koja zahtijeva osobitu pažnju, širu procjenu i otvaraju niz pitanja - od sigurnosnih i pravnih do društvenih i etičkih. Svjesni smo globalnih okolnosti, kao i gospodarskih kretanja, no takve odluke zahtijevaju ozbiljnu raspravu svih dionika, od nadležnih državnih tijela i institucija do grada i lokalne zajednice", ističe gradonačelnica Iva Rinčić.
Iako se vojna industrija često smatra legitimnim ciljem, vojni analitičar Goran Redžepović ističe da Hrvatska za to nema potrebne kapacitete. Nedostaju materijalni, ljudski i infrastrukturni resursi za razvoj velike vojne industrije. Projektni biro ne spada u tu kategoriju.
"Ako ćemo gledati što je interesantno u nekom potencijalnom sukobu, onda bi mnogo interesantnija bila Riječka rafinerija, LNG terminal... Dakle, kao mogući strateški cilj. Za razvijanje vojne industrije u Rijeci ja ne vidim mjesta. Mjesta ni mogućnosti, momentalno. Stoga, ne treba očekivati od neke inicijative da će taj projektni biro imati neki problem."
Hoće li ova akvizicija biti prilika ili prijetnja, uvelike će ovisiti o transparentnosti procesa – jer samo tako građani mogu imati jasnu sliku i manje razloga za strah.
