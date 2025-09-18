Građani Rijeke u panici zbog dolaska proizvođača oružja: "Tko proizvodi i izvozi oružje, bit će meta"

"Ako ćemo gledati što je interesantno u nekom potencijalnom sukobu, onda bi mnogo interesantnija bila Riječka rafinerija, LNG terminal... Dakle, kao mogući strateški cilj. Za razvijanje vojne industrije u Rijeci ja ne vidim mjesta. Mjesta ni mogućnosti, momentalno. Stoga, ne treba očekivati od neke inicijative da će taj projektni biro imati neki problem."