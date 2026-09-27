PREMA PLANU
Aleksandar Vučić podnio ostavku na dužnost predsjednika Srbije
Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije, objavio je u obraćanju javnosti.
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Prema Ustavu Srbije, dužnost predsjednika sada će preuzeti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
Predsjednički izbori, prema Ustavu Srbije, moraju se održati u roku od tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.
Vučić je ranije danas najavio da će donijeti odluku o pomilovanju i aboliciji nekih osoba zbog događaja tijekom proteklih godinu i pol dana, ne precizirajući na koga će se te odluke odnositi.
Također je rekao da provodi strategiju "tihih predsjedničkih izbora" te dodao da je to "svima trebalo biti jasno prije šest mjeseci".
Riječ je o političko-tehnološkom modelu u kojem se kampanja za predsjednika države vodi neizravno, u sjeni drugih izbornih procesa ili kroz dužnosničku kampanju s neke druge pozicije, kako bi se smanjila mobilizacija oporbe, ublažio pritisak javnosti i osigurala kontrolirana tranzicija vlasti.
Vučić je rekao i da će od završetka parlamentarnih izbora do raspisivanja predsjedničkih proći više od mjesec dana jer je kampanja za predsjedničke izbore kraća.
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