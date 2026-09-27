"PRIJETI KAZNENOM PRIJAVOM"
Studenac će zbog ove e-mail poruke u pravni postupak protiv vlasnika tvrtke A&G Logistika 01?
Studenac sa svojim pravnim timom priprema poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji pred nadležnim tijelima zbog zloporabnog postupanja Antonija Gavranovića, vlasnika tvrtke A&G Logistika 01, koje smatramo pokušajem iznuđivanja povlaštene naplate mimo sudskog postupka, navode iz tvrtke.
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Nakon što je A&G Logistika podnijela prijedlog za stečaj Studenca, upozoravaju, Gavranović je e-mailom koji je večeras uputio cijeloj Upravi Studenca i priloženom pripremljenom kaznenom prijavom, čijim podnošenjem prijeti, osobno dokumentirao taj pokušaj iznuđivanja da ishodi plaćanje prije odluke suda.
"Nažalost, niste ponudili nikakvo konstruktivno rješenje problema. Stoga ja moram nastaviti s daljnjim pravnim radnjama, među koje spada i podnošenje kaznene prijave. Nju vam dostavljam u prilogu, sve kako biste bili svjesni mogućeg daljnjeg razvoja ove situacije i svih implikacija koje će ta prijava izazvati", napisao je u e-mailu.
Kaznena prijava koju je priložio, ali ne i podnio, odnosi se na članove Uprave i kompaniju te sadrži optužbe koje oni odbacuju kao potpuno neutemeljene. Prijetnju njezinim podnošenjem povezao je s pozivom na dogovor oko plaćanja.
"Imajući u vidu sve navedeno, predlažem da još jedanput objektivno i razborito razmislite o svemu te da date svoje prijedloge uređenja naših međusobnih odnosa, a bez involviranja pravosudnih tijela i tijela kaznenog postupka u naš odnos", dodao je.
Nadležnim tijelima posebno će, kažu u Studencu, skrenuti pozornost na činjenicu da Gavranović, istodobno prepoznajući predstečaj kao put očuvanja Studenca, sebi pripisuje ovlasti suda i sudbinu kompanije s više od 7000 zaposlenih stavlja u vlastite ruke.
"Podsjećam vas. Isključivo o mom daljnjem postupanju ovisi da li će doći do otvaranja stečaja ili će se firma sačuvati kroz predstečaj. O otvaranju predstečaja ili stečaja odlučuje sud, a ne pojedinac koji sebi pripisuje takvu moć. Podnošenje prijedloga za stečaj kompanije i prijetnju kaznenom prijavom nitko ne bi smio koristiti kao sredstvo pritiska radi naplate jednog vjerovnika na štetu ostalih. U očekivanju odluke suda, u Studencu nastavljamo raditi na pripremi predstečajnog restrukturiranja radi očuvanja poslovanja, radnih mjesta i interesa svih vjerovnika", zaključio je.
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