Studenac će zbog ove e-mail poruke u pravni postupak protiv vlasnika tvrtke A&G Logistika 01?

"Podsjećam vas. Isključivo o mom daljnjem postupanju ovisi da li će doći do otvaranja stečaja ili će se firma sačuvati kroz predstečaj. O otvaranju predstečaja ili stečaja odlučuje sud, a ne pojedinac koji sebi pripisuje takvu moć. Podnošenje prijedloga za stečaj kompanije i prijetnju kaznenom prijavom nitko ne bi smio koristiti kao sredstvo pritiska radi naplate jednog vjerovnika na štetu ostalih. U očekivanju odluke suda, u Studencu nastavljamo raditi na pripremi predstečajnog restrukturiranja radi očuvanja poslovanja, radnih mjesta i interesa svih vjerovnika", zaključio je.