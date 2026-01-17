Gradonačelnik Vukovara: Grad ima ovlasti za smanjenje plaća. Zaposlenici imaju razumijevanja

"U Gradu i gradskim institucijama zaposleni nemaju kolektivni ugovor, a s druge strane proteklih dana sam obavio razgovore sa svim zaposlenima kako u Gradu tako i po gradskim institucijama na koje se odnosi odluka o smanjenju plaće. Isto tako sam razgovarao i sa predstavnicima sindikata. Svi oni imaju razumijevanje za financijsku situaciju u kojoj se nalazi Grad Vukovar“, rekao je Pavliček.