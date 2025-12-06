amandman proračuna
Penava: Za vukovarsku Ekonomsku školu osiguran novac iako je gradska vlast digla ruke do toga
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao u subotu kako su, kroz amandman na Državni proračun za 2026. koji je Vlada prihvaritila, osigurana sredstava za izgradnju Ekonomske škole u Vukovaru, unatoč tome što je aktualna vlast "digla ruke" od tog projekta.
"Vlada je prihvatila amandman za 2026. godinu i kroz projekcije za 2027. i 2028. osigurala za izgradnju Ekonomske škole 27 milijuna eura", rekao je Ivan Penava na konferenciji za novinare.
Dodao je da je u idućoj godini osigurano 10 milijuna eura, postoji projekt i troškovnik, pa se javna nabava može raspisati u veljači ili ožujku, dok bi radovi mogli započeti sredinom iduće godine.
"Kroz taj projekt planiran je nastavak izgradnje ove škole kao i središnje gradske sportske dvorane. Nećemo dozvoliti, zahvaljujući sposobnosti i utjecaju te unatoč tome što je aktualna gradska vlast digla ruke od tog projekta i proglasila ga megalomanskim, da projekt propadne. I na ovaj način pokazali smo da se može kad se hoće i kad se ima vizija", rekao je Penava.
Najavio je da će putem vijećnika DP-a u Gradskom vijeću uputiti inicijativu gradonačelniku Marijanu Pavličeku da vlasništvo nad zemljištem prebaci na Ekonomsku školu, kojoj je osnivač Vukovarsko-srijemska županija, ili pak direktno na županiju, te da "na taj način puste ljude koji su osigurali novac da i završe započeti projekt".
"Imamo mogućnost da se to napravi ili da netko blokira projekt. Za aktualnog gradonačelnika je taj projekt megalomanski, ali isto tako postoje i ljude koji su u mogućnosti da osiguraju potreban novac, što smo i dokazali", rekao je Penava.
Nije ga iznenadilo glasanje bivše članice SDP-a Boške Ban za državni proračun.
Osvrćući se na izglasavanje Državnog proračuna za iduću godinu u petak u Hrvatskom saboru, Penava je kazao da ga nije iznenadilo glasanje bivše članice SDP-a Boške Ban za državni proračun, jer se svatko od zastupnika bori za svoju jedinicu lokalne samouprave.
"Nije me iznenadio njezin postupak, a i svaka razumna vlast gleda da ima što više saveznika i da se većina širi", rekao je Penava osvrnuvši se na neke od proračunskih stavki.
"S obzirom na velike nestabilnosti i mogućnosti dalje eskalacije najvažnije što treba istaknuti je ulaganje u sigurnost i siguran život svi naših građana. Proračun je dobro trasiran jer imamo ulaganja u službe sigurnosti, zaštitu naših granica kao i povećanja energetske otpornosti i slično", rekao je.
Spomenuo je i ulaganja u demografske programe podsjetivši da je u ovoj godini rođeno 750 djece više nego lani. Napomenuo je i da su osigurana sredstva i za žrtve obiteljskog nasilja kako bi im bili osigurani stambeni prostori.
Komentirao je i današnji izvanredni sabor stranke DOMiNO, u kojoj je dio bivših članova DP-a, rekavši kako ih nigdje nema u anketama popularnosti. "Radić je naučio temeljem svog bogatstva i moći da se sve može kupiti ali mu je članstvo DP-a pokazalo da to tako ne ide", rekao je osvrćući se na predsjednika DOMiNa Marija Radića.
"Ne gledam ih niti me interesiraju. DP participira u Vladi, te se trudio ostvariti stvari koje su ljudima važne i dio su našeg programa", rekao je Penava.
