"Kroz taj projekt planiran je nastavak izgradnje ove škole kao i središnje gradske sportske dvorane. Nećemo dozvoliti, zahvaljujući sposobnosti i utjecaju te unatoč tome što je aktualna gradska vlast digla ruke od tog projekta i proglasila ga megalomanskim, da projekt propadne. I na ovaj način pokazali smo da se može kad se hoće i kad se ima vizija", rekao je Penava.