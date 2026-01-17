Diosdado Cabello
Reuters: SAD su mjesecima prije upada u Venezuelu bile u kontaktu s ministrom unutarnjih poslova zemlje
Američki dužnosnici vodili su razgovore s venezuelanskim ministrom unutarnjih poslova Diosdadom Cabellom mjesecima prije američke operacije u kojoj je uhićen predsjednik Nicolás Maduro, a komunikacija je nastavljena i nakon toga, reklo je više izvora upoznatih sa slučajem za Reuters.
Prema navodima izvora, dužnosnici administracije predsjednika Donalda Trumpa upozorili su Cabella da ne koristi sigurnosne službe i militantne pristaše vladajuće stranke, koje ima pod svojom kontrolom, za obračun s oporbom. Sigurnosni aparat, koji uključuje obavještajne službe, policiju i vojsku, u velikoj je mjeri ostao netaknut nakon američkog upada 3. siječnja.
Cabello, koji se u istoj američkoj optužnici za trgovinu drogom navodi zajedno s Madurom, nije uhićen tijekom operacije. Komunikacija s njim, koja se odnosila i na američke sankcije te optužnicu, započela je u ranim danima Trumpove administracije i intenzivirala se u tjednima uoči svrgavanja Madura, navode izvori. Kontakti su nastavljeni i nakon Madurova uklanjanja s vlasti.
Ovi do sada neobjavljeni razgovori smatraju se ključnima za napore SAD-a da kontroliraju situaciju u Venezueli. Prema izvorima, ako bi Cabello aktivirao snage pod svojom kontrolom, to bi moglo izazvati kaos koji Washington želi izbjeći i ugroziti vlast privremene predsjednice Delcy Rodríguez.
Nije poznato jesu li razgovori uključivali pitanja budućeg upravljanja Venezuelom, niti je li Cabello postupio prema američkim upozorenjima. On je javno iskazao lojalnost Rodríguez, koju je Trump dosad spominjao u pohvalnom kontekstu.
Dok SAD smatraju Rodríguez ključnom figurom za tranziciju nakon Madura, Cabello se u diplomatskim krugovima vidi kao osoba koja može ili osigurati stabilnost ili ozbiljno poremetiti američke planove.
Dugogodišnji Madurov saveznik
Cabello se godinama smatra drugom najmoćnijom osobom u Venezueli. Bliski suradnik bivšeg predsjednika Huga Cháveza, kasnije je postao jedan od najodanijih Madurovih saveznika i ključna figura represivnog aparata vlasti.
Kao bivši vojni časnik, imao je snažan utjecaj na vojsku i kontraobavještajne službe te je povezivan s provladinim paravojnim skupinama, uključujući tzv. colectivose, koji su korišteni za napade na prosvjednike.
Iako Washington Cabella vidi kao jednog od privremenih stupova stabilnosti tijekom tranzicijskog razdoblja, američki dužnosnici strahuju da bi on, zbog svoje prošlosti i rivalstva s Rodríguez, mogao igrati destabilizirajuću ulogu.
Sankcije i optužnice
Cabello je godinama pod američkim sankcijama zbog navodne umiješanosti u trgovinu drogom. SAD su 2020. raspisale nagradu od 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja, a iznos je kasnije povećan na 25 milijuna dolara. Cabello je više puta negirao bilo kakvu povezanost s narkokartelima.
Nakon Madurova svrgavanja, u Washingtonu su se pojavila pitanja zašto Cabello nije uhićen zajedno s njim. Republikanska kongresnica Maria Elvira Salazar izjavila je da je Cabello „vjerojatno gori od Madura“.
Iako je Cabello nakon toga oštro osudio američku intervenciju, izvješća o racijama i kontrolama stanovništva u Venezueli posljednjih su dana rjeđa. I američka i venezuelanska strana priopćile su da će dio pritvorenika, koje oporba i organizacije za ljudska prava smatraju političkim zatvorenicima, biti pušten na slobodu.
Venezuelanska vlada navodi da Cabello, kao ministar unutarnjih poslova, nadgleda taj proces, dok organizacije za ljudska prava upozoravaju da oslobađanja teku vrlo sporo i da su stotine ljudi i dalje nezakonito pritvorene.
