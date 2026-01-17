Reuters: SAD su mjesecima prije upada u Venezuelu bile u kontaktu s ministrom unutarnjih poslova zemlje

Cabello, koji se u istoj američkoj optužnici za trgovinu drogom navodi zajedno s Madurom, nije uhićen tijekom operacije. Komunikacija s njim, koja se odnosila i na američke sankcije te optužnicu, započela je u ranim danima Trumpove administracije i intenzivirala se u tjednima uoči svrgavanja Madura, navode izvori. Kontakti su nastavljeni i nakon Madurova uklanjanja s vlasti.