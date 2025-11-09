Gradonačelnik Vukovara zatražio da se izložba "Srpkinja" odgodi izvan studenoga

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da "izvan studenoga" odgode izložbu koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga.
"Kako se nalazimo u Danima sjećanja na žrtvu Vukovara, u danima sjećanja na 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila u velikosrpskoj agresiji, zahtijevam od organizatora da izložbu odgode van mjeseca studenog", naveo je Pavliček na svojoj Facebook stranici.
Dodao je kako svaka nacionalna manjina ima pravo njegovati svoju kulturu i običaje, ali da organizatori moraju biti svjesni kako je studeni mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru.
"Svaki pedalj grada Vukovara natopljen je krvlju hrvatskih branitelja, gotovo da nema hrvatske obitelji koja tijekom studenoga nije izgubila nekoga od svojih najmilijih", napisao je Pavliček, ocijenivši da bi održavanje izložbe u danima žalosti bilo neprimjereno te upozorio da bi se takvi događaji mogli doživjeti kao provokacija.
U izjavi za Hinu Pavliček je rekao da je za izložbu "Srpkinja, heroina velikog rata", saznao jutros i da nema saznanja o tome jesu li se prethodnih godina u studenome održavale izložbe Srpskog kulturnog centra, ali da su se slične kulturne manifestacije srpske zajednice diljem Hrvatske posljednjih dana suočile s različitim reakcijama javnosti.
"Kao gradonačelnik Vukovara odgovoran sam prema svim građanima. Zbog toga sam zatražio odgodu izložbe", rekao je Pavliček. Naveo je i kako velik dio Hrvata u gradu smatra ovu izložbu neprimjerenom, osobito uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i svega nekoliko dana prije Kolone sjećanja, 18. studenoga. .
"Nema pedlja vukovarskog tla koji nije natopljen krvlju hrvatskih branitelja, niti obitelji koja nije izgubila nekoga od svojih najmilijih. I trideset godina nakon Domovinskog rata još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima naših branitelja. Velik dio građana zato ovu izložbu doživljava kao provokaciju", izjavio je.
"Nitko ne brani srpskoj zajednici da njeguje svoju kulturu i običaje, ali to treba činiti izvan mjeseca studenoga. Kako do nepotrebne eskalacije ne bi došlo i kako bi pijetet prema žrtvi Vukovara ostao na prvom mjestu, molim sve da se prema toj žrtvi odnosimo dostojanstveno“, poručio je gradonačelnik.
