Gradonačelnik Vukovara zatražio da se izložba "Srpkinja" odgodi izvan studenoga

U izjavi za Hinu Pavliček je rekao da je za izložbu "Srpkinja, heroina velikog rata", saznao jutros i da nema saznanja o tome jesu li se prethodnih godina u studenome održavale izložbe Srpskog kulturnog centra, ali da su se slične kulturne manifestacije srpske zajednice diljem Hrvatske posljednjih dana suočile s različitim reakcijama javnosti.