KAZNA AZTN-a
Granolio kažnjen sa 150.000 eura: Otkrivene ozbiljne nepravilnosti u poslovanju
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je tvrtku Granolio sa 150.000 eura zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP).
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Kako je navedeno na internetskim stranicama agencije, AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv Granolia i utvrdio da je iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na svoje dobavljače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.
Kazna od 150.000 eura
AZTN je utvrdio da je Granolio sa svojim dobavljačima merkantilnog kukuruza roda 2023. godine poslovao na temelju ugovora koji nisu sadržavali odredbe o uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog proizvoda u pisanom obliku prije isporuke.
Također je utvrđeno da je poslovao na temelju ugovora koji nisu sadržavali odredbe o uvjetima i rokovima isporuke proizvoda u pisanom obliku prije isporuke te da je proizvode koji se ne smatraju pokvarljivima plaćao u rokovima duljim od 60 dana, što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu.
AZTN je izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 150.000 eura utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i nekoliko olakotnih okolnosti.
Cilj je spriječiti daljnje nepoštene prakse
Cilj novčane kazne, objašnjavaju iz AZTN-a, nije samo novčano kažnjavanje počinitelja, već i uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi jer se jedino takvim praksama mogu zaštititi svi sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.
Ujedno je cilj kazne odvratiti samog počinitelja od daljnjeg protupravnog postupanja, osvijestiti kod njega potrebu da svoje poslovanje u potpunosti uskladi s odredbama ZNTP-a, a također i djelovati preventivno kako bi se takvom kaznom od povrede ZNTP-a odvratili svi ostali.
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